第7號颱風查帕卡成形 「烟花」最快明增強為中颱

兩個颱風正在台灣附近海域，本周會影響台灣，中央氣象局表示，烟花颱風週二有機會增強為中度颱風；而原位於廣東海面的熱帶性低氣壓今天上午已經發展成今年第7號颱風查帕卡，目前暫時對台灣無直接影響，氣象局將持續觀察路徑變化。

氣象局資深預報員李孟軒表示，目前台灣附近海面有兩個熱帶擾動，廣東海面今天上午增強為輕度颱風查帕卡，緩慢朝廣東移動，短時間內對台灣天氣不會有直接影響；而烟花距離台灣東方一千公里的海面上，明天開始偏西朝台灣北部海面靠近，未來移動路徑，大氣與海洋條件有利颱風發展，預估未來路徑偏西，會通過台灣北部海面，最快明增強為中度颱風，暴風範圍也會逐漸增強趨勢。

李孟軒表示，烟花颱風明天開始偏西，朝台灣北部海面前進，明後兩天到22日會逐漸通過琉球海面，到23日(周五)、24日(周六)，逐漸到達台灣北部海面，明後兩天颱風逐漸接近，外圍環流影響台灣 ，明後兩天北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨，山區有局部大雨機率，而清晨到上午，中南部地區也會有零星降雨現象。

他說，22日(周四)到24日(周六)，烟花颱風接近台灣，受到颱風本身及外圍環流影響，北部、東北部地區雨勢會更明顯，有局部大雨，22日後，颱風路徑不確定性較大，太平洋高壓強度是關鍵，若太平洋高壓強度弱，颱風路徑會偏北，若太平洋高壓強度強，颱風路徑偏南，靠近台灣一些，由於台灣周邊仍有熱帶擾動，會間接發展起來，導引氣流22號後仍複雜，變動性仍大，再一兩天觀察，會比較明朗。

李孟軒表示，至於今天天氣型態仍屬於高溫炎熱，氣象局持續發布高溫燈號，桃園、新北會超過36度，各地約33、34度，降雨部分，主要降雨白天為午後雷陣雨西半部山區、中南部地區，要出門要注意天氣變化。