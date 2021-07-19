聽新聞
test
0:00 / 0:00
麗寶樂園推未來票 樂園季卡買3個月再送3個月
疫情逐漸趨緩，遊樂區開始規劃吸引來客方案，台中麗寶樂園渡假區表示，為了讓遊客能分流並且安心出遊，推出期限至明年底的未來票，和買3個月再送3個月的季卡，麗寶樂園渡假區表示，線上販售專案只到7月23日。
受小朋友喜愛的探索世界陸上樂園，共有32項刺激好玩的遊樂設施，以及特技、花車遊行、劇場秀等表演劇目，許多家長開始帶小孩來放電，渡假區官網商城這次推出旅展等特殊活動才會販售的隱藏商品「探索世界季卡」，原本效期只有3個月，只要在2021年10月10日前完成開卡，即可再加贈3個月期限，暢玩樂園6個月只要999元，天天玩樂園，不用6塊錢。
麗寶樂園渡假區也推出下殺5折的「樂園日式餐飲套票」未來券，加贈天空之夢摩天輪搭乘券一張，遊客可以先搶優惠再挑適合的時機出遊，包含雙園擇一門票一張、麗寶福容大飯店順園日式料理嵐築定食一份，套餐包含鯖魚及唐揚雞雙主餐，還有沙拉、茶碗蒸、可麗餅、鮮魚味噌湯、時令水果，899元，原價1745元。
麗寶樂園渡假區建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，落實「防疫5+1」防疫措施，讓遊客在最安心安全的環境重返日常生活與休閒娛樂活動；另建立零接觸入園預約系統，即日起到7月31日陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%，確保防疫安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言