麗寶樂園推未來票 樂園季卡買3個月再送3個月

疫情逐漸趨緩，遊樂區開始規劃吸引來客方案，台中麗寶樂園渡假區表示，為了讓遊客能分流並且安心出遊，推出期限至明年底的未來票，和買3個月再送3個月的季卡，麗寶樂園渡假區表示，線上販售專案只到7月23日。

受小朋友喜愛的探索世界陸上樂園，共有32項刺激好玩的遊樂設施，以及特技、花車遊行、劇場秀等表演劇目，許多家長開始帶小孩來放電，渡假區官網商城這次推出旅展等特殊活動才會販售的隱藏商品「探索世界季卡」，原本效期只有3個月，只要在2021年10月10日前完成開卡，即可再加贈3個月期限，暢玩樂園6個月只要999元，天天玩樂園，不用6塊錢。

麗寶樂園渡假區也推出下殺5折的「樂園日式餐飲套票」未來券，加贈天空之夢摩天輪搭乘券一張，遊客可以先搶優惠再挑適合的時機出遊，包含雙園擇一門票一張、麗寶福容大飯店順園日式料理嵐築定食一份，套餐包含鯖魚及唐揚雞雙主餐，還有沙拉、茶碗蒸、可麗餅、鮮魚味噌湯、時令水果，899元，原價1745元。