無症狀神經內分泌瘤難查覺 醫建議勤作健檢早發現

一名69歲男子日前健康檢查時發現在胃壁上有一顆約1公分的突起病灶，經切片報告診斷為神經內分泌瘤。所幸檢查細胞分化良好且無轉移的跡象，肝膽腸胃科醫師蔡松茂採用內視鏡黏膜下剝離術治療，將腫瘤完整切除，經化驗也是良性，患者才放下心中的一塊大石。

長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，神經內分泌瘤是一種較少見的腫瘤，據統計，每10萬人中有1.51人罹患，好發於男性、平均年齡為57.9歲。好發部位為直腸、肺部、胃、胰臟及大腸，又稱為類癌，主因在於它在細胞型態上無法判斷是良性或惡性，一般會潛伏很多年才會成形，蘋果創辦人賈伯斯即是病逝於胰臟的神經內分泌瘤。

蔡松茂說，神經內分泌瘤分為有症狀的「功能性腫瘤」和無症狀的「非功能性腫瘤」兩種，患者屬於後者。功能性神經內分泌瘤常見10大症狀為皮膚炎、慢性腹瀉、氣喘、反覆消化性潰瘍、咳嗽、盜汗、臉潮紅、發熱、低血糖、心悸。因症狀無特異性，常被誤認為其他疾病，錯失了早期治療的機會。

蔡松茂提醒，有近60%的病患是透過健康檢查才發現罹患神經內分泌腫瘤，由於神經內分泌腫瘤有惡化的傾向，建議定期成人健檢時加做胃鏡、大腸鏡及腹部超音波，如果發現久治不癒的10大症狀，就要有所警覺，及早就醫、積極治療。