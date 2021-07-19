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腎結石顧慮疫情不就醫 醫師警告拖下去恐洗腎

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠說，患者的兩顆約兩公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠說，患者的兩顆約兩公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處。圖／澄清醫院中港院區提供

家住北部的52歲男子罹有腎結石，腰酸好幾周卻顧慮疫情不就醫，實在無法忍受才選擇到疫情相對穩定的台中市就醫。醫師發現他有兩顆結石堵住左腎臟出口，形成嚴重的腎水腫，經手術轟碎結石，目前已出院回家。澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠說，雖然疫情當頭，腎結石病人千萬不能強忍，錯失治療期有可能對腎臟造成不可逆性的傷害，甚至恐因腎衰竭而需終身洗腎

醫院上午指出，這位患者四月間檢查出有腎結石問題，因住在北部，疫情嚴峻，不敢就醫，後來想到中部疫情較不嚴重，以及得知澄清醫院有軟式輸尿管腎臟鏡搭配鈥雷射碎石的先進療法，於是選擇到台中就醫。

江冠忠說，患者的兩顆約兩公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處，由於結石不小，用體外震波碎石恐效果不佳，如果用經皮腎碎石術因需在腰部開一個傷口穿到腎臟碎石，要較長時間，住院又引起患者的恐慌，最後接受了軟式輸尿管腎臟鏡加上鈥雷射的碎石術。

這種手術是以可彎曲軟式輸尿管腎臟鏡由尿道進入腎臟結石的地方，再啟動鈥雷射像機關槍似的轟碎結石，碎成僅0.1公分的粉末狀，再隨尿液自然排出。

經住院兩天，腰酸消失不見，該患者就火速出院，回北部躲疫情，最近再回診照X光檢查，兩顆大結石已不見縱影。

他說，腎結石好發年齡約在30至50歲之間，除了會使患者腰酸、絞痛及血尿外，最重要的是造成尿路阻塞後，直接影響到腎臟的功能，如果不及時治療，可能對腎臟造成不可逆性的傷害，近而造成腎衰竭而需終身洗腎。

疫情 患者 洗腎

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