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國5昨晚首見紫爆 行控中心：疫期無高乘載及匝道儀控

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北上雪隧路段昨晚塞爆，很多用路人塞在車陣裡，抱怨才剛微解封就塞成這樣，實在太誇張。圖／擷自高公局即時路況系統
國5北上雪隧路段昨晚塞爆，很多用路人塞在車陣裡，抱怨才剛微解封就塞成這樣，實在太誇張。圖／擷自高公局即時路況系統

微解封後第一個假日，國5車流量爆增，昨晚紫爆路段一度長達7公里，坪林行控中心在三級警戒以來，晚間8點首度啟動主線與匝道儀控。根據國5雪隧車流總量顯示，連續幾周的假日車流都成長，尤其這周成長幅度更大，比上周多出10.2%。

國5昨天傍晚就出現紫爆，到了晚上7、8點更嚴重，雪隧裡與洞口外的紫爆路段長達7公里，坪林行控中心晚間8點啟動主線儀控及匝道儀控，管制車流。晚間9點多，雪隧洞口仍回堵3公里，直到10點多才紓解。

通常10幾分可以通過的雪山隧道，昨晚有人開了半個多小時，用路人呼誇張，「才微解封第一個假日，就塞成這樣」，「還在三級警戒，不能忍忍嗎？」「宜蘭人因疫情都沒回來，外地人好意思嗎？」「雙北還有病例耶，不要來造成宜蘭破口」。

縣政府根據高公局統計通過雪隧的車流量，顯示接連幾周的周五、周六及周日經過雪隧的總車流都有成長，尤以最近這周成長的幅度最大，是造成紫爆原因。

6月25日到27日、車流總量13萬9450次；7月2日到4日、總量14萬3336車次；7月9到11日、總量15萬4256次；7月16到18日、總量17萬135車次，比對發現這個假日成長10.2%的幅度最大。

坪林行控中心表示，因為疫情期間國5沒有實施高乘載管制及匝道儀控，有可能導致車流增加，所以昨晚8點臨時啟動主線及匝道儀控，讓回堵狀況逐漸紓解。

國5北上雪隧路段昨晚塞爆，時速只有10公里，很多用路人塞在車陣裡，走走停停。圖／擷自高公局即時路況系統
國5北上雪隧路段昨晚塞爆，時速只有10公里，很多用路人塞在車陣裡，走走停停。圖／擷自高公局即時路況系統
國5北上雪隧路段昨晚塞爆，很多用路人塞在車陣裡，抱怨才剛微解封就塞成這樣，實在太誇張。圖／擷自高公局即時路況系統
國5北上雪隧路段昨晚塞爆，很多用路人塞在車陣裡，抱怨才剛微解封就塞成這樣，實在太誇張。圖／擷自高公局即時路況系統

雪隧 紫爆 坪林

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