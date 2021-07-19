產品現瑕疵 氣喘用藥「舒肺樂注射劑」下架「一支」

嚴重氣喘用藥「舒肺樂注射劑100毫克/毫升」因在國外發現其注射器上夾帶纖維，為避免國內也有相同情形，衛福部食藥署要求該藥品預防性下架。不過因該藥品剛於國內上市沒多久，食藥署藥品組科長洪國登表示，該批號藥品「僅需回收一支」。

荷商葛蘭素史克藥廠生產的「舒肺樂注射劑100毫克/毫升」主要用於嚴重氣喘的維持治療，以及嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎。

洪國登表示，國外發現這項藥品有纖維夾在注射器壁上，雖然國內並未發現相同情形，但因爲國內產品因為和國外產品使用相同半成品製成，因此進行預防回收，回收批號為「FA9M」。

不過，由於該產品於去年底才核准藥證，因此在市面上流通並不廣泛，尚無之前的健保年使用量，且目前僅出貨一支，提醒有使用的醫療院所、病患多加留意。

食藥署要求廠商應於8月8日前完成回收作業，各醫療院所、藥商、藥局也應配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；若未能於期限內完成回收，則開罰20萬至500萬元。