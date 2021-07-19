中醫大新竹附醫零接觸快速核酸檢測站 25分鐘結果出爐

中國醫藥大學新竹附設醫院引進零接觸快速核酸檢測站，院長陳自諒表示，快速核酸採檢站只要25分鐘就可以有結果，1小時後民眾可從手機查詢報告，快速有效率，減少民眾等待時間。

急診室主任游俊豪表示，這套零接觸的採檢系統，使用手機或官網線上預約及付費後，到醫院採檢站門口報上姓名，經由醫師核對身分，自動門會自動開啟，接著民眾走進一個獨立的負壓採檢空間，此空間裡的空氣皆經過醫療等級HEPA濾網過濾，並經由紫外燈殺菌，被採檢的民眾不必擔心被傳染。

醫師透過採檢窗幫民眾採檢，採檢棒由自動轉液系統收回，完成後續的試劑添加及檢測，民眾在採檢過程中不會與門把、醫護人員直接接觸，讓民眾體驗真正零接觸的採檢過程。

同時，採檢站內建快速核酸(PCR)檢測儀，檢體放入主機靜待20分鐘後，採檢結果即透過網路API程式連結到醫院HIS系統自動發送報告，5分鐘後受檢者即可查詢電子報告，也能選擇領取正式紙本報告，省去舟車勞頓。