關島疫苗旅遊夯 雄獅：考慮9月持續續推

關島疫苗旅遊行程熱，雄獅、鳳凰兩大旅行社，首波關島「機加酒」商品均完銷，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，如果8月銷售進度不錯，那會考慮9月持續再推。

游國珍表示，本月6月首航後，就滾動式的針對市場需求進行產品推出，除了先前推出的目前5天4夜行程完銷外，22日出發的22天長天數的行程銷售狀況也超乎預期，301位名額很快就銷售一空。

游國珍說，接下來推出3個7天行程，預計這幾天就會完銷，由於還有相當多旅客在詢問，原本8日就會結束的關島旅遊產品，上週又再緊急規劃4梯次5天4夜團預購。

至於為何產品的天數由5天、22天、7天後又回到5天，游國珍表示，根據旅客年齡層分析，年輕族群偏多，而接下來加開5天是針對鼓勵、補助員工打疫苗的企業客戶，而目前也有至少4家企業在洽談中。

對於旅客對於疫苗的偏好，游國珍說，前4梯次中，有40%的旅客選擇了BNT，而22天行程中，則有96%的旅客選擇BNT。

游國珍表示，以出境表現來說，不但超越了帛琉的旅遊泡泡，這也是雄獅也是今年銷售最好的產品，但疫苗旅遊是剛性需求市場，很難透過行銷手段去創造，只能根據市場需求、機位供應量去提出產品。

游國珍也說，除了關島旅遊以外，接下來更重要的是，對於第四季出境旅遊的判斷，包含台灣已經打疫苗的旅客比例、年齡層組成，旅遊目的地偏好，以及哪些旅遊目的地對台灣開放，這些都必須要等政府政策明確，業者也正在密切準備、研擬。