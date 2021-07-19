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飯店搶微解封商機 憑這幾項證明有折扣

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄福華大飯店即日起至7月31日推出「安心微放風旅行住房專案」，可提早在中午12點入住，讓顧客可住滿24小時，好好放鬆身心。圖／高雄福華大飯店提供
高雄福華大飯店即日起至7月31日推出「安心微放風旅行住房專案」，可提早在中午12點入住，讓顧客可住滿24小時，好好放鬆身心。圖／高雄福華大飯店提供

疫情漸有趨緩，國人寄望7月26日過後就能如期降級，旅遊在微解封範圍內，為讓防疫悶在家2個多月民眾轉換心情，兼顧防疫與經濟活動，高雄多家飯店搶攻為解封商機，推住房優惠專案，有五星級飯店推出可以住滿24小時的微放風住房專案，持PCR檢測陰性證明或接種疫苗黃卡，入住可享受房型升等禮遇。

高雄福華大飯店表示，即日起至7月31日推出「安心微放風旅行住房專案」，入住豪華客房每人799元，可提早在中午12點入住，讓顧客可住滿24小時，住宿期間也可自行選擇點用飯店內各餐廳的料理到客房享用，感受不同用餐氛圍。為提倡安心旅遊，業者表示，入住時如有提供PCR檢測陰性證明或接種疫苗黃卡，還升等房型及加贈迎賓飲料。

國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共6家飯店，即日起至7月25日止推「微解封計畫」快閃住房，每晚1799元起，專案每天送200元安心用餐抵用金，可用於Room Service客房服務或選購餐盒在房內品嘗減少人與人接觸。旅客若提出入住日前3日的快篩陰性報告證明，加碼現折住宿費300元。

緊鄰高捷三多捷運站的「和逸飯店‧高雄中山館」，雙人房每晚1799元起，加送200元餐飲抵用金，可於飯店30樓Cozzi THE Roof餐廳預訂99元起的外帶主廚餐盒或雙人西式分享餐，在客房內安心享用。除高雄中山館，位於台北市心的「和逸飯店‧台北民生、忠孝館」每晚1999元起、融入卡通頻道童趣主題的「台南西門館」2699元起，充滿海洋特色風格的旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」每晚2999元起。坐落於台北市敦化南路綠蔭大道上、曾名列台北米其林指南推薦的「慕軒飯店」，每晚2399元起。

業者表示，旗下飯店落實四大防疫安心準則「依循防疫最高清潔消毒標準」、「訪客實聯制」、「自主控管住房量少於1/2」及「設施限量與分流」，視疫情最新變化滾動式調整住宿餐飲服務，提供安心住宿環境。

緊鄰高捷三多捷運站的「和逸飯店‧高雄中山館」，雙人房每晚1799元起，再加送200元餐飲抵用金。圖／和逸飯店高雄中山館提供
緊鄰高捷三多捷運站的「和逸飯店‧高雄中山館」，雙人房每晚1799元起，再加送200元餐飲抵用金。圖／和逸飯店高雄中山館提供

疫情 疫苗 微解封

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