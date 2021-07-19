解封後如何避免家庭內感染？醫師提3要3不要 可降風險

新冠肺炎家人之間的傳染是最難避免的，根據國外最新研究顯示，家中只要有一人染病，其他家人得病的機率為62%，同時兒童有75%是無症狀感染，卻可能成為傳播源，台南市立醫院副院長許秉毅提供防止家人之間傳染的「3要與3不要」，只要能做好，可降低家人間傳染的機會。

許秉毅表示，最近一篇來自波士尼亞的研究，針對25個新冠肺炎群聚感染的家庭，統計家中若有一人在外受到新冠病毒的感染，其他家族成員會有62%會受到繼發性的傳染。另外，其他許多研究顯示兒童新冠病毒感染有75%以上是無症狀感染，台北市最近也有一個三代同堂的家庭，有9人染疫，即使目前國內疫情趨緩，家庭內的傳染仍是大家要注意的。

他指出，3要中，第1要「全家要打疫苗」，不論哪一種疫苗，都能產生至少7成以上的保護效果，家人在一起最容易傳染的是不戴口罩一起吃飯，只有全家都打疫苗，才能平安地一起吃。

第2要「規劃家中的污染區」：將全家人在戶外工作或讀書穿的鞋子和衣服放在「污染區」裡，以避免任何人把戶外的細菌和病毒帶入家中的「乾淨區」。例如，在家裡的玄關畫出污染區，放置外出鞋。進入客廳時，要換上「居家拖鞋」；在戶外穿的衣服，返家後放入「汙衣桶」。如果第二天還要穿相同的衣服，要把衣服放在衣架上的「汙衣區」，與乾淨衣服用塑膠袋隔開。

第3要「勤洗手」：回家第一件事就是要用肥皂洗手把洗手洗乾淨，將戶外帶回來的病毒和細菌殺光光，避免異形入侵。

「三不要」中，第1不要是「不要用手拿都直接拿東西吃」， 手常常會店染到一些環境裡面的病毒或細菌，直接拿東西來吃非常危險。記得病從口入，吃東西要用餐具，例如，吃薯條用叉子；吃漢堡時用包裝紙包著漢堡底部。

第2不要是「不要用手揉眼睛」，新冠病毒無法直接從皮膚進入人體，但可以從人體的5大罩門─兩個眼睛、兩個鼻孔、一張嘴上面的黏膜輕易侵入人體，因此，千萬不要用手揉眼睛。如果眼睛癢的話，可以用衛生紙來輕柔。

第3不要是「不要用手來挖鼻」，如果鼻孔癢的話，可以用衛生紙包覆手指，稍微清理一下。

至於一家人是不是可以共進晚餐呢？雖然一起吃飯，會增加染疫風險，但在新冠肺炎盛行時，家庭是支持每個人心靈安定的最後堡壘，許以霖建議，除非社區裡面有非常嚴重的疫情 (一周超過3個個案)，一家人還是要一起共進晚餐，共享天倫之樂。