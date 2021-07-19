「烟花」颱風外圍環流影響 吳德榮：北台灣明有明顯降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(19日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「烟花」颱風逐漸增強，未來將增強至中度以上；大致朝台灣北部海面前進，紅框範圍代表預測路徑的不確定性很大，侵不侵台？仍待觀察。

他表示，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度廣，代表預測路徑有很大的不確定性，且整體路徑已向北大幅調整。故若刻意忽視「烟花」路徑的不確定性，僅以「潛勢預測圖」中間那條，推估何時會發布警報？何時有多大的風雨？不但不符合科學、畫錯重點，傳遞錯誤訊息更是枉然。

中央氣象局表示，烟花颱風以每小時6公里速度，向西北進行。中心氣壓993百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 100 公里；另有1熱帶性低氣壓在台灣西南方海面上。

氣象局表示，今（１９）日台灣南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；明（２０）日颱風外圍環流影響，臺灣北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨，山區有局部大雨發生的機率；明日北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮說，各國模式已多次大幅調整其模擬，主要原因是在「季風低壓」內發展的颱風，受「季風低壓」環流導引，而「季風低壓」又受到環境(太平洋高壓、北方氣團)變化而改變，本已夠更複雜了；而在「季風低壓」內，當「烟花」與南海發展中的「熱帶低壓」漸行漸近，「雙颱風(藤原)效應」逐漸產生；這麼多的變數，任何先進模式皆無法完全正確模擬。

他表示，根據最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(19)日受「季風低壓」影響。水氣多、大氣很不穩定，北、東晴熱，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯等)」，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日、週三(20、21日)「烟花」外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。週四、五(22、23日)「烟花」最接近，風、雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性。週六(24日)起至下週三(28日)「季風低壓」環流再度盤據東亞附近，其中有「熱帶低壓」或「颱風」，以及西南季風通過台灣附近，有帶來大量降雨、伴隨「劇烈天氣」的潛勢，是容易「致災」的天氣型態，應注意。

氣象達人彭啟明表示，烟花颱風在三天後，通過琉球後的路徑，預測歧異很大，在季風低壓下，各種勢力的平衡很複雜，也請大家且戰且走，隨時更新相關訊息，有高度風險考量的朋友，可以預做防颱準備及演練，如果還有時間可以安排，可能再等一兩天，預期周五到周末時間最近。