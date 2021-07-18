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超誇張！微解封國5爆車潮 雪隧前後「紫爆」達7公里
疫情「微解封」第一個周末假日，不少人跑來宜蘭。國5北上今天從傍晚起大爆車潮，車流回堵情況愈晚愈嚴重。晚間8點多，「紫爆」路段從雪隧裡回堵到洞口外長達7公里，時速只有10，走走停停；9點多，車流從雪隧洞口回堵近6公里，頭城交流道車陣幾乎動彈不得。
「疫情三級警戒以來，首次出現的國5紫爆及啟動匝道儀控」。由於車流爆多到有點超呼預期，坪林行控中心在晚間8點，啟動國5雪隧前的主線儀控，由於頭城交流道前也出現回堵約2公里，同時啟動匝道儀控。
「超誇張」，用路人忍不住驚呼「雪隧怎麼會塞成這樣？」網友也說，「這才剛是微解封的第一周」，「怕怕，擔心是要有疫情破口了嗎？」「拜託雙北還有確診病例，不要帶來宜蘭」，北上雪隧口在傍晚回堵1.5公里，到了8點左右，雪隧洞口的前後紫爆路段達7公里，時速只有10公里。
新冠疫情三級警戒期間，高公局取消國5假日高乘載管制及匝道儀控，包括在微解封後的這個周末假日也沒有實施管制，造成遊客南來北往暢行無阻，這兩天到宜蘭玩的遊客更明顯增多。
國5今天大爆微解封車流，大多是一日往返人潮居多，由於傍晚5點多大家要北返，開始車流湧現，雪隧前及頭城交流道前都回堵1.5公里，在交流道排隊等著要上國5的車流大排長龍；到了晚上8點更嚴重，雪隧內外紫爆達7公里，9點多在雪隧洞口前路段仍回堵5、6公里多。
疫情期間國5雪隧首見驚人車潮，持續四、五個小時，10點少逐漸紓解。坪林行控中心表示，這周末假日的車流比上周的周末假日，到宜蘭的車流大約多出「兩成」左右，使得雪隧前路段出現車多，走走停停的狀況。
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