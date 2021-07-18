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一張圖看天氣！ 烟花這天起開始逼近台灣 各地天氣曝光

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來天氣。圖／報天氣粉絲團
未來天氣。圖／報天氣粉絲團

中央氣象局預報未來天氣，今年第6號颱風烟花生成，明天開始受季風槽影響，各地天氣不穩定，20日起台灣天氣將受烟花颱風或外圍環流影響，21日起烟花颱風逐漸往台灣北部海面靠近，提醒民眾預先做好防颱準備。

氣象局表示，周一季風槽影響台灣，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，中南部及其他山區有可能局部大雨。

周二至周三烟花颱風外圍環流影響台灣漸明顯，北部、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島及馬祖沿海將有長浪，請減少海邊活動。北台灣轉為有短暫雷雨天氣，其他地區維持多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨。周四之後烟花颱風和外圍環流影響台灣，易有局部大雨。

氣象局說，烟花颱風位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑於22日之後不確定性仍高。周四中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。周五起各地短暫陣、雷雨。近期東部地震頻繁，提醒東部地區務必在颱風來臨前及早做好防颱準備，嚴防落石、坍方及土石流。

颱風 氣象局

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