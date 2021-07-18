疫情微解封車潮湧現 國5雪隧竟「紫爆」時速僅10幾公里

疫情「微解封」的第一個周末假日，宜蘭湧現不少遊客。今天傍晚國5北上車流，竟然出現「紫爆」路段，時速只有10幾公里，這是這段疫情期間首見的車流爆增，造成北上雪隧口回堵1.5公里，車陣走走停停。

新冠疫情三級警戒期間，高公局取消國5的假日高乘載管制及匝道儀控，包括在微解封後的這個周末假日也沒有實施管制，遊客南來北往暢行無阻，這兩天到宜蘭玩的遊客明顯增多，但宜蘭多數風景據點及步道都尚未開放。

今天的國五車流是一日往返的購物採買人潮居多，傍晚5點多大家要北返，造成國5車流湧現，雪隧前的車速一度只有10幾里，不但主線回堵長達1.5公里，等著要上頭城交流道的車輛也回堵到礁溪市區，車陣排隊長度約1.5公里。