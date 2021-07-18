為生活挺進抗疫前線 防疫小黃載客繞台半圈

疫情衝擊百業蕭條，有司機選擇加入防疫計程車行列，「拿命來拚」承擔較高的染疫風險，賺取比一般計程車更好的收入。平時不僅須穿著防護衣開車，整天汗如雨下，如廁、吃飯更是麻煩。更有司機載著居檢民眾繞台灣半圈，出一趟車換取幾天溫飽，在經濟不景氣時期再辛苦也「沒人會拒絕」。

交通局指出，高雄市目前有31輛防疫計程車提供服務，另有37輛備用支援。因居家隔離、居家檢疫者不得擅自外出，若民眾有就醫、奔喪等特殊情況，防疫計程車可提供載送服務。司機上線前須接受衛生局教育訓練，包括清潔消毒步驟、熟悉醫院路線等，也不能載一般旅客。目前線上的司機也都已打疫苗。

防疫計程車司機訓練嚴謹，須穿戴防護衣、面罩、手套與口罩，開車時須將駕駛與乘客的窗戶打開四分之一，確保空氣流通。乘客上車前、下車後都要針對門把、隔離板、座椅等噴灑酒精消毒，因步驟繁瑣，載客時間也相對拉長。

交通局說，防疫計程車司機日薪原本3500元，三級警戒期間加碼至5000元，雖待遇優渥，但因風險較高，共不到百人報名。近期也因解除隔離案件增多，需要接送採檢的量也變大，一天可達150、160趟次。

高雄國際機場排班計程車自律委員會林姓會長說，目前小港機場的防疫計程車有147輛，多屬民航局管轄，薪水也非採包車、日薪形式，交通部會按跳錶金額給補貼。近期航班大減，以往平日一天出車量可達4、500車次，現在若無國際線只剩20、30車次。近期因逢暑假人潮稍多，一天可達100車次。

林會長本身也是運將，他說全副武裝上班其實很辛苦，不僅悶熱，上廁所、吃飯都是個麻煩，常常滿身汗浸濕衣服。也曾有司機遇居檢民眾要奔喪，風塵僕僕將客人從高雄載到宜蘭。他說，雖然「台灣尾跑到台灣頭」耗時耗神，但現在大家收入少，跑一趟能入帳9千元，沒人會拒絕。