聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東觀光業者擔心疫情解封後 遊客信心無法馬上恢復
全國疫情稍緩和，但三級警戒是否能解除還無法確定，即使降級解封，民眾的信心也要重新建立，台東觀光業者憂心今年旅遊旺季已過一半，還無法看見疫情盡頭，只能咬牙苦撐。縣府表示，已輔導業者減稅，盡量協助業者度過難關。
疫情延燒對台東觀光、零售業、藝品、飲食等行業衝擊最大，尤其餐廳無法內用，外帶消費者有限，昔日生意最好的吃到飽業者哀鴻遍野。
有旅宿業者說，一家150間房左右的飯店，每月基本開銷約100到200萬元，連續2個月下來，只能設法減少開銷，卻很難開源。過去暑假幾乎房房客滿，如今幾乎都在餵蚊子，且旅遊旺季在暑假過後就即將結束，即使7月26日後防疫降級，但解封的程度恐怕也很難回到過去。
台東縣府則表示，三級疫情警戒重創台東縣觀光業，不少旅宿業者自主停業，餐廳也只能許外帶外送，稅務局輔導縣內107家旅館業者申請樓層停用，餐飲業者申請營業面積縮減，有超過6成業者申請，房屋稅申請延期、分期繳納在150件以上，稅額超過2千萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言