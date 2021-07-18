影／防疫小黃司機也是張老師 為居隔者送暖打氣

抗疫這一仗，防疫計程車司機堪稱第一線戰士，高雄市交通局旗下現有31輛防疫小黃， 專載居家隔離者就醫等任務，司機日薪5千元，加上車資收入，月收入可達15萬元。司機著隔離衣車內無法開冷氣，曾一天穿脫18件隔離衣，工時達17小時，偶爾要當居隔者的「張老師」給心理支持，有人已奮戰一年多，除高薪誘因，少不了使命感，也看盡人生百態。

32歲陳俊翔開計程車入行3年，曾是職業軍人的他，有顆熱血的心，去年3月高雄市政府招募防疫計程車，專載居家隔離者，當時88人參與面試，先選出2名駕駛，他是候補第一位，因需求增加，不久便排上線。去年工作初期，市府給司機日薪3500元，每月工作26天，收入約9萬元。初期沒向客人車資，去年9月之後做法調整，改為使用者付費，乘車者依據跳表收費，防疫小黃司機日薪3500元照舊。

今年5月間，本土疫情升溫，防疫小黃司機工作量大增，連同加班，有人一天曾工作17小時，因此擴大規模，增至31輛車，日薪成長為5000元。

陳俊翔原本今年要結婚，疫情攪局婚期延後，他另一半是醫院護理人員，兩人工作都在防疫最前線，即使做足防護，仍擔心帶病毒回家，為減輕同住家人壓力，去年暫時搬出，打算疫情趨緩再搬回家。

「防疫小黃司機偶爾也要當乘客心輔老師！」陳俊翔說，不少居隔者錯過與家人見最後一面機會，心情淒苦，忍不住在車上落淚，雖然避免交談，但路程中不免要說幾句送暖打氣的話。也有居隔者難以接受閉關14天，情緒氣憤，他會勸對方轉念「不妨當度假」。

另一名防疫小黃司機張家騏年僅27歲，去年5月加入防疫任務，他說，父母相當支持，認為這角色有助人意義，載客路線經常在防疫旅館與醫院之間，接送居隔者就醫。

他說，疫情這一課有太多生離死別難題，也看見人性，聽居隔者談起無法見親人最後一面的遺憾，會跟著揪心；也有居隔者一上車就請他開慢一點，坦言「我沒有真的不舒服要看醫生，只是想出來透透氣」，讓他哭笑不得。