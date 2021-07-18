快訊

男子混打「MBA疫苗」 陳時中：不是打越多越好

7月26日能降級？陳時中曝完全清零困難 考慮這3條件就降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防疫小黃司機也是張老師 為居隔者送暖打氣

聯合報 / 記者王慧瑛曹亞沿／高雄即時報導
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，每一趟任務後，車內要徹底清消。記者曹亞沿／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，每一趟任務後，車內要徹底清消。記者曹亞沿／攝影

抗疫這一仗，防疫計程車司機堪稱第一線戰士，高雄市交通局旗下現有31輛防疫小黃， 專載居家隔離者就醫等任務，司機日薪5千元，加上車資收入，月收入可達15萬元。司機著隔離衣車內無法開冷氣，曾一天穿脫18件隔離衣，工時達17小時，偶爾要當居隔者的「張老師」給心理支持，有人已奮戰一年多，除高薪誘因，少不了使命感，也看盡人生百態。

32歲陳俊翔開計程車入行3年，曾是職業軍人的他，有顆熱血的心，去年3月高雄市政府招募防疫計程車，專載居家隔離者，當時88人參與面試，先選出2名駕駛，他是候補第一位，因需求增加，不久便排上線。去年工作初期，市府給司機日薪3500元，每月工作26天，收入約9萬元。初期沒向客人車資，去年9月之後做法調整，改為使用者付費，乘車者依據跳表收費，防疫小黃司機日薪3500元照舊。

今年5月間，本土疫情升溫，防疫小黃司機工作量大增，連同加班，有人一天曾工作17小時，因此擴大規模，增至31輛車，日薪成長為5000元。

陳俊翔原本今年要結婚，疫情攪局婚期延後，他另一半是醫院護理人員，兩人工作都在防疫最前線，即使做足防護，仍擔心帶病毒回家，為減輕同住家人壓力，去年暫時搬出，打算疫情趨緩再搬回家。

「防疫小黃司機偶爾也要當乘客心輔老師！」陳俊翔說，不少居隔者錯過與家人見最後一面機會，心情淒苦，忍不住在車上落淚，雖然避免交談，但路程中不免要說幾句送暖打氣的話。也有居隔者難以接受閉關14天，情緒氣憤，他會勸對方轉念「不妨當度假」。

另一名防疫小黃司機張家騏年僅27歲，去年5月加入防疫任務，他說，父母相當支持，認為這角色有助人意義，載客路線經常在防疫旅館與醫院之間，接送居隔者就醫。

他說，疫情這一課有太多生離死別難題，也看見人性，聽居隔者談起無法見親人最後一面的遺憾，會跟著揪心；也有居隔者一上車就請他開慢一點，坦言「我沒有真的不舒服要看醫生，只是想出來透透氣」，讓他哭笑不得。

每跑完一趟任務就要徹底清消車內空間，並換新裝備，張家騏說，忙碌時，一天換10件隔離衣是常態，曾經載到後來檢驗確診的居隔者，工作環境和病毒近身肉搏，抱著助人、利他心情載客，他說「這段日子有太多回憶，可以回味一輩子」。

高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，工作時要穿著悶熱的防護裝備，每一趟任務後，車內必須徹底清消。記者曹亞沿／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，工作時要穿著悶熱的防護裝備，每一趟任務後，車內必須徹底清消。記者曹亞沿／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，每一趟任務後，車內要徹底清消。記者曹亞沿／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，每一趟任務後，車內要徹底清消。記者曹亞沿／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，工作時要穿著悶熱的防護裝備，每一趟任務後，車內必須徹底清消。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，工作時要穿著悶熱的防護裝備，每一趟任務後，車內必須徹底清消。記者王慧瑛／攝影
32歲陳俊翔開計程車入行3年，曾是職業軍人的他，有顆熱血的心。每一趟任務後，車內要徹底清消。記者王慧瑛／攝影
32歲陳俊翔開計程車入行3年，曾是職業軍人的他，有顆熱血的心。每一趟任務後，車內要徹底清消。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者王慧瑛／攝影
32歲陳俊翔開計程車入行3年，曾是職業軍人的他，有顆熱血的心。
32歲陳俊翔開計程車入行3年，曾是職業軍人的他，有顆熱血的心。
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，每一趟任務後，車內要徹底清消。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機張家騏站在防疫前線，每一趟任務後，車內要徹底清消。記者王慧瑛／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者曹亞沿／攝影
高雄市防疫小黃司機蘇修文、陳俊翔、張家騏（由左至右）站在防疫前線，工作時穿著悶熱的防護裝備，相當辛勞。記者曹亞沿／攝影

疫情 計程車

延伸閱讀

防疫跟經濟拉鋸 侯友宜：預做解封整備期待好的結果

兄妹捐出零用錢 送防疫物資到清水警分局

限制級影劇正夯！《無法抗拒的他》連兩集祭出唯美床戲，《性／生活》、《Penthouse》情節超惹火

彰化市防疫旅館火警 27名檢疫者穿隔離衣脫困

相關新聞

下周恐「雙颱共舞」！ 烟花路徑南修 不排除中心登陸

輕度颱風烟花今天生成，南海附近也形成另一個低壓，不排除下周二、三過後成颱，屆時將是「雙颱」共舞，中央氣象局表示，烟花颱風...

好熱！ 新北今亮紅色燈號 恐38度極端高溫

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今日中午前後新北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；花蓮縣縱谷為橙色...

影／日月潭亮「紅色警訊」 可怕「魚球」霸潭面

日月潭遭外來種「魚虎」入侵，7月進入繁殖期，孵化後幼魚集結成一團團「魚球」不時浮現在潭面上，畫面驚人，當地漁民及縣府農業...

疫情下兒虐通報驟減 恐藏黑數

高雄九歲小婷是身障特殊兒，智能不如同齡孩子，疫情停課在家，當臨時工的單親爸丟了頭路，理智斷線時，大聲喝斥還動手洩憤；屏東...

本土疫情穩定 醫指「嚴防Delta」：2劑疫苗覆蓋率須60%

近日疫情逐漸趨緩，昨（17日）本土新增確診病例降至個位數，再創新低，引起各界關注7月26日順利解封的可能性。但一名急診科醫師提醒，境外移入病例皆為Delta病株，邊境管理應更加確實，也需提高疫苗覆蓋率，才可確保台灣再次成為「世外桃源」。

烟花颱風逼近台灣！ 不排除發海陸警 這天影響最劇烈

今年第6號輕度颱風烟花生成，中央氣象局預報員陳伊秀表示，依照颱風路徑顯示，21日就有機會發布海上警報，若颱風路徑南偏，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。