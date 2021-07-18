下周恐「雙颱共舞」！ 烟花路徑南修 不排除中心登陸

輕度颱風烟花今天生成，南海附近也形成另一個低壓，不排除下周二、三過後成颱，屆時將是「雙颱」共舞，中央氣象局表示，烟花颱風路徑南修，不排除中心登陸，至於南海低壓有機會發展，將持續觀察是否為台灣南邊帶來水氣。

烟花颱風今天上午位於台北東南東方1100公里海面上，以每小時7公里速度向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員陳伊秀表示，西北颱定義分成廣義及狹義，廣義指從台灣東方海面向西北方移動的颱風，狹義則是通過基隆和彭佳嶼之間海面的颱風，可能會引進西北氣流灌進北台灣造成較重大災害，烟花颱風符合廣義西北颱定義，但不一定會是狹義西北颱，因為路徑仍可能修正，稍微偏北、偏南就差很多。

陳伊秀說，烟花颱風路徑較先前預報「南修」，未來會不會調整回來還要觀察，不過如果持續南修，烟花中心將可能登陸台灣，若沒有登陸只是外圍環流「擦邊球」，則對北台灣天氣影響較大。

陳伊秀提醒，琉球南方海面、菲律賓及南海為一大低壓帶，目前南海附近有另一個低壓形成，且仍有持續發展的空間，預計下周二、三過後會發展起來，要觀察是否會為台灣南邊帶來水氣。