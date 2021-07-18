高雄2成小黃司機撐不下去 「好家載」助攻開源

疫情肆虐，高雄市1萬多輛計程車生意大受衝擊，已有2成司機撐不下去暫時退出市場。市府推出「高雄好家載」結合計程車業者外送，消費者只要訂餐滿499元，即補助85元車資。但上線至今有計程車業者反映門檻設定過高，「誰會每餐吃499元」，導致訂餐人數不多，司機們難受惠。交通局表示，市府除祭出促銷優惠刺激訂單量，也持續與各產業合作，幫助司機增加收入。

高雄市政府首創推出「高雄好家載」，結合餐飲、計程車、LINE、一卡通及點餐平台業者，目前納入上千餐飲店家、7處市場、4夜市及全聯13家門市、家樂福9家分店。消費者只要向店家點餐滿499元，即可扣除外送基本車資85元，之後由餐飲業者洽計程車隊外送並先墊付85元，最後再向經發局申請補貼。

有高雄計程車業者反映，政府雖不斷主打「高雄好家載」，但司機們無感，周邊同行加入的也不多，主因是門檻499元設定過高，「誰會每餐都吃到499元？」

高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華說，高雄市計程車約1萬輛，受到疫情衝擊，2成司機撐不下去，約2千輛計程車暫時退出，災情慘重。高雄好家載雖有幫助但效益不大，主因補助門檻高，訂購族群相對小，其他foodpanda、Uber Eats 等外送業者不限金額都能送，計程車自然比不過，訂單也少。

經發局日前陸續祭優惠，日前宣布自7月1日至4日期間，將免運門檻由原本499元降為199元。17日至31日再加碼，只要滿訂購滿399元輸入折扣碼就能折100元。除了餐飲業者，高雄好家載也與農業局、海洋局合作，推出芒果箱、海味箱等貨物配送，擴大服務範圍。

交通局指出，目前高雄市有10家車隊、逾千名司機加入高雄好家載行列，一天運送件數約150件。自從加入貨物宅配後，司機們生意大幅提升，原本只跑餐飲訂單時一天僅十來筆，但加入貨物配送後，司機一天可送上百筆。

交通局分析，因貨物訂單量大且可預先收單，方便分配路線，時間效益高，對司機誘因也較大，願意接單。且之前餐飲訂單多集中在午晚餐時間，強碰載客尖峰時段，許多司機會選擇載客而捨棄送餐。市府未來會持續透過促銷活動，同時研擬更多產業合作方式幫助計程車業者。