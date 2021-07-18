腎友免疫異常 4種狀況打疫苗抗體反應佳

國內洗腎病人COVID-19疫苗接種率達8成，長庚團隊研究發現，年紀輕、營養好、BMI值低的腎友，甚至曾染疫的腎友，打疫苗後產生抗體反應的比率較高。

「洗腎病人是特殊族群。」林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海今天告訴中央社記者，腎友因疾病導致免疫功能不全，易受感染症侵襲，但洗腎時體外循環會活化免疫系統，導致發炎指數增加，會提高心血管疾病風險。

顏宗海提到，洗腎患者若感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），死亡風險也較一般人高；接種疫苗後，因腎友免疫功能異常，產生的抗體反應也與常人不同。

他率領團隊分析洗腎患者接種COVID-19疫苗後的狀況，爬梳6款通過世衛組織（WHO）批准疫苗的臨床試驗文獻發現，受試的腎友產生抗體反應的比率落差很大，介於29.6%到96.4%不等。

顏宗海進一步解釋，這樣的狀況可能與受試者接種廠牌、打1劑或2劑、採血時間點、判斷抗體反應比率的標準以及種族有關。

值得注意的是，研究發現洗腎患者年齡較低、血液白蛋白濃度較高、身體質量指數（BMI）較低或曾經感染COVID-19，產生抗體反應比率較高。

顏宗海說，血液白蛋白濃度高代表營養良好，BMI值較低代表身材正常不肥胖，以及年紀輕的腎友，打疫苗的抗體反應較好，理論上應有較好的保護力，但還待更多研究驗證。

根據衛生福利部疾病管制署的「COVID-19接種對象與期程、注意事項」指引提到，COVID-19感染者，建議自發病日起間隔6個月，再接種疫苗。

顏宗海說，對曾染疫的腎友而言，感染過後再打疫苗，抗體反應也較好。這項研究已刊登在英國的國際醫學期刊QJM。

「所有人都安全之前，沒有人是安全的。（No oneis safe until everyone is safe.）」顏宗海援引現今國際上流行的標語，強調疫苗涵蓋率提升，是控制疫情的關鍵。

他提醒，腎友接種COVID-19疫苗前，要維持充足睡眠與營養，但若身體狀況不佳，可與醫師討論是否暫緩接種；打疫苗後可多休息，但不須喝太多水，以免增加肺水腫風險，同住家人也務必留意腎友接種後的身體狀況。