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「新北美人茶」比賽傳「混茶」參賽 石碇農會將調查

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
「新北美人茶」比賽傳出有茶農拿桃、竹、苗「混茶」參賽，石碇農會表示將進行調查。示意圖／新北市農業局提供
「新北美人茶」比賽傳出有茶農拿桃、竹、苗「混茶」參賽，石碇農會表示將進行調查。示意圖／新北市農業局提供

新北市石碇農會月初舉辦「新北美人茶」比賽，限定新北茶葉才可參賽，但現在有農友爆料，前10名當中有人的茶葉不是新北產出，而是購買桃、竹、苗茶葉來參賽。石碇農會表示，相信茶農都很自愛，但既有茶農提出疑慮，他們就會進行調查，若真有這樣的情形，會撤銷得獎資格。

今年因為疫情關係，許多茶葉比賽都停辦，但新北市石碇農會為了推廣茶葉，仍繼續辦理10多年歷史的「新北美人茶」比賽，並請前茶葉改良場主來擔任評審，未料現在卻傳出有人拿新北外的茶葉參賽還得獎，引發爭議。

農友表示，北部茶葉與竹、苗茶葉各有特色，像新北產出的茶葉外觀比較漂亮，桃、竹、苗的茶葉則是香氣較足，兩者差異明顯。

農友不滿，新北辦理美人茶比賽應該是要宣傳自家的好茶葉，但沒想到主辦單位卻沒有查清參賽茶葉的來歷，讓兩種品種的茶葉一起參賽，大家辛苦3個月，卻換來這種結果。

農友說，從桃、竹、苗收購茶葉參賽的價格可能只要1萬元，但首獎的獎金高達5萬元，有些人利用這種方式賺錢，讓努力栽種、推廣新北茶葉的農友很失望。

評審陳國任指出，就算便宜的茶葉1斤也要數千元，而參賽至少要拿出10斤茶葉，等於要花上數萬元，要用這種方式賺錢其實很難，而且台北跟桃竹苗茶葉外觀差異甚大，評審都分得出來，不認為會有這樣的事情發生。

石碇農會回應，他們相信茶農都很自愛，不會有混茶參賽的情形，不過現在有茶農提出疑慮，農會也會派人調查，若真的有混茶情形，會撤銷對方的得獎資格。

茶葉 農會

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