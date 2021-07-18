本土疫情穩定 醫指「嚴防Delta」：2劑疫苗覆蓋率須60%

近日疫情逐漸趨緩，昨（17日）本土新增確診病例降至個位數，再創新低，引起各界關注7月26日順利解封的可能性，但一名急診科醫師提醒，昨境外移入病例皆為Delta病株，邊境管理應更加確實，也需提高疫苗覆蓋率，才可確保台灣再次成為「世外桃源」。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學經常在FB粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」分享疫情資訊，近日發文分析近期疫情狀況。他指出疫情漸趨穩定，單日確診數也逐漸下降，「即使未來幾天新增本土確定稍有增加，也不至於改變整體趨勢。」他認為沒有意外的話，「7/26 不會再延長三級疫情警戒」。

謝宗學說明台灣目前處於「第一波大規模社區疫情的尾聲」，將逐步放寬規範，期待民眾生活可以恢復正常。他點出目前民眾多已習慣「和口罩融為一體的生活模式」，可降低疫情快速擴大的風險，「出現第二波大規模社區疫情的機率不大」。

謝宗學也指出值得注意的防疫重點，因昨公佈的境外移入病例皆為感染Delta 變異株，「明確表示它已經取代 Alpha 變異株成為世界的主流」，因此邊境管理應更加確實，「必須讓台灣再次成為『世外桃源』」。

台灣至少一劑疫苗的覆蓋率於16日達到20%，但謝宗學坦言目前的防疫措施和疫苗覆蓋率無法對抗 Delta 變異株入侵，「只有當兩劑疫苗的覆蓋率超過 60% 才能稍微鬆口氣。」他強調為了爭取時間提高疫苗覆蓋率，「邊境管制是現階段最重要的防疫工作。」他也指出莫德納施打完畢後，接種速率可能會減緩，「政府可能需要採取更靈活的排序方法」。