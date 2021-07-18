邀種柚達人一較高下 南市文旦大賽明起受理報名

三級警戒微解封，夜市要遵守三不吃原則，攤商歡喜恢復做生意，不過迺夜市最大樂趣邊吃邊逛不被允許，又不能內用，帶回家吃麵都糊掉，遊客買一買只能躲回車上吃。著名的基隆廟口夜市，從5月17日停業至今，已5度延長停業，基隆廟口主委謝文賢說，看這一周能不能控制住，要是再爆發，他們已有心理準備，繼續停業下去。...

2021-07-18 11:26