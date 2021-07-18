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邀種柚達人一較高下 南市文旦大賽明起受理報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
邀種柚達人一較高下，南市文旦大賽將開跑。記者謝進盛／攝影
邀種柚達人一較高下，南市文旦大賽將開跑。記者謝進盛／攝影

2021年台南市文旦大賽，自7月19日至7月26日止受理報名，南市政府農業局廣發戰帖，邀請種植文旦高手踴躍參賽，報名參賽相關資料，請洽各區公所、農會或到農業局網站下載。

台南是全台文旦最大及最早收成地區，今年種植面積1109公頃，預估產量2萬5748公噸。農業局說，農民報名參賽的文旦必須符合「安全與溯源」條件及連過果園評鑑、農藥檢驗、果品評鑑3關才能脫穎勝出。

農業局指出，果園評鑑包含果園園相、健康安全及肥培管理3大項，鼓勵農民重視果園園相、環境生態及田間衛生，詳實記錄病蟲害管理、土壤肥力、使用肥料資材，並且要通過農藥安檢，確保農產品的可追溯性與安全性。

農業局長謝耀清指出，為替消費者把關，農民參賽文旦必須通過最重要的安全與溯源，才能進入評鑑階段，再聘請國內柑橘的權威專家評斷外觀、糖度、肉質風味及種子數。因正值疫情期間，比賽也會配合中央疫情指揮中心做好防疫措施。

邀種柚達人一較高下，南市文旦大賽將開跑。記者謝進盛／攝影
邀種柚達人一較高下，南市文旦大賽將開跑。記者謝進盛／攝影

文旦 農民 疫情

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