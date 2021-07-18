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午後臭氧濃度易偏高 竹苗中部今空品差恐「亮橘燈」
近日各地空品大部分良好，但今天竹苗及中部空品恐「亮橘燈」，環保署表示，今天氣溫偏高，各地垂直擴散條件佳，但竹苗至中部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，19日天氣仍不穩定，氣溫仍高，垂直擴散條件佳；竹苗、中部、雲嘉南地區風速稍弱，擴散條件略差，空品為普通等級。北部、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。
20日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，環境風場轉為東北風，下風處中南部地區風速稍弱，擴散條件稍差，汙染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區多為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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