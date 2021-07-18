快訊

到餐廳吃飯坐哪最能遠離病毒？已接種疫苗坐哪還有影響嗎？

東奧爆2名海外運動員選手村內感染案例 本日再新增10例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓花東一票難求！ 台鐵首批EMU3000月底抵台年底營運

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
為迎接EMU3000城際列車，台鐵16日進行實地會勘演練。圖／台鐵提供
為迎接EMU3000城際列車，台鐵16日進行實地會勘演練。圖／台鐵提供

台鐵局EMU3000型城際列車第一編將於7月底抵台，台鐵局副局長馮輝昇說，首批EMU3000型城際列車7月底到達花蓮港後，預計進行約3個月的整備測試與性能測試，若測試順利預計在今年底營運並優先投入東部幹線，盼紓解花東線一票難求的情況。

為使首批新城際列車順利卸船，馮輝昇7月16日帶領相關主管別前往花蓮港8號碼頭，就新城際列車卸船作業流程、新車到軌（on rail）位置、迴送路線及建築界線淨空等事項，逐一進行實地會勘，並安排前、後各一輛柴電機車牽引12輛柴聯車，模擬新城際列車卸船作業進行實地會勘與演練。

EMU3000型城際列車由日立製作所承製，台鐵局共採購600輛。有別於太魯閣號與普悠瑪號採8輛一編組的設計，EMU3000型城際列車採12輛一編組，因此未來優先投入東部幹線營運後，每列車運量將可再提升40%。

台鐵 普悠瑪號

延伸閱讀

太魯閣號事故行政調查報告為何不公布？ 交通部回應了

太魯閣事故過3個月 台鐵：372傷者領慰問金及退票

台鐵全新城際列車確定7月30日抵台 目標12月投入營運

台鐵首列EMU3000城際列車 7月30日抵台

相關新聞

烟花颱風逼近台灣！ 不排除發海陸警 這天影響最劇烈

今年第6號輕度颱風烟花生成，中央氣象局預報員陳伊秀表示，依照颱風路徑顯示，21日就有機會發布海上警報，若颱風路徑南偏，也...

德基水庫蓄水率45.1% 颱風若帶雨量到集水區有望破50%

今年第6號颱風「烟花」已形成，德基水庫水位今天1375.11公尺，庫容量8407萬噸，比昨天同時間8324萬噸增加約83...

疫情下兒虐通報驟減 恐藏黑數

高雄九歲小婷是身障特殊兒，智能不如同齡孩子，疫情停課在家，當臨時工的單親爸丟了頭路，理智斷線時，大聲喝斥還動手洩憤；屏東...

午後臭氧濃度易偏高 竹苗中部今空品差恐「亮橘燈」

近日各地空品大部分良好，但今天竹苗及中部空品恐「亮橘燈」，環保署表示，今天氣溫偏高，各地垂直擴散條件佳，但竹苗至中部地區...

穿對顏色就會涼 研究：衣穿黑、綠比白高15度 戴帽要選這色

炎炎夏日，走在烈日之中，總是令人受不了。為了能夠涼爽一點點，有人連衣服的顏色、材質都會講究。最近日本媒體，就分享了哪些種類的衣服，有助於幫助體感溫度下降。

邀種柚達人一較高下 南市文旦大賽明起受理報名

2021年台南市文旦大賽，自7月19日至7月26日止受理報名，南市政府農業局廣發戰帖，邀請種植文旦高手踴躍參賽，報名參賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。