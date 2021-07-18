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不讓花東一票難求！ 台鐵首批EMU3000月底抵台年底營運
台鐵局EMU3000型城際列車第一編將於7月底抵台，台鐵局副局長馮輝昇說，首批EMU3000型城際列車7月底到達花蓮港後，預計進行約3個月的整備測試與性能測試，若測試順利預計在今年底營運並優先投入東部幹線，盼紓解花東線一票難求的情況。
為使首批新城際列車順利卸船，馮輝昇7月16日帶領相關主管別前往花蓮港8號碼頭，就新城際列車卸船作業流程、新車到軌（on rail）位置、迴送路線及建築界線淨空等事項，逐一進行實地會勘，並安排前、後各一輛柴電機車牽引12輛柴聯車，模擬新城際列車卸船作業進行實地會勘與演練。
EMU3000型城際列車由日立製作所承製，台鐵局共採購600輛。有別於太魯閣號與普悠瑪號採8輛一編組的設計，EMU3000型城際列車採12輛一編組，因此未來優先投入東部幹線營運後，每列車運量將可再提升40%。
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