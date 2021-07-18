聽新聞
test
0:00 / 0:00
烟花颱風逼近台灣！ 不排除發海陸警 這天影響最劇烈
今年第6號輕度颱風烟花生成，中央氣象局預報員陳伊秀表示，依照颱風路徑顯示，21日就有機會發布海上警報，若颱風路徑南偏，也不排除在22日發布陸上警報，由於烟花颱風持續增強，預估接近台灣時將是中度颱風等級；台灣天氣23日、24日受颱風影響最劇烈，全台都有降雨機會。
氣象局觀測，烟花颱風今天凌晨2時形成，上午8時位置位於鵝鑾鼻東方1100公里海面上，烟目前以每小時7公里速度向北進行；近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。
氣象局課長林秉煜表示，烟花將朝北轉西北方向移動，台灣天氣20日至22日受颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短陣雨，其他地方多雲到晴有午後雷陣雨，山區有局部大雨；颱風影響台灣最明顯時間點是24日至25日，全台各地都有短暫陣雨。
林秉煜說，目前台灣東方海面有烟花颱風，西南側則有低氣壓，低氣壓未來有逐漸增強趨勢，短期間內將增強朝廣東、廣西一帶移動，暫時不影響台灣天氣，但整體環流環境複雜，由於未來烟花持續向西移動，過程中要注意北邊太平洋高壓強度，若太平洋高壓增強，颱風21日至23日路徑也會稍微南偏。
林秉煜說，整體颱風位於季風環流當中，除了太平洋高壓以外，颱風本身發展強度、大小、有無其他熱帶系統發展的相互作用都要持續觀察，目前評估20日至22日北部、東北部地區因外圍環流影響有短暫陣雨，23日、24日距離台灣遠近將影響降雨程度，原則上全台都有降雨機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言