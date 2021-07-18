烟花颱風逼近台灣！ 不排除發海陸警 這天影響最劇烈

今年第6號輕度颱風烟花生成，中央氣象局預報員陳伊秀表示，依照颱風路徑顯示，21日就有機會發布海上警報，若颱風路徑南偏，也不排除在22日發布陸上警報，由於烟花颱風持續增強，預估接近台灣時將是中度颱風等級；台灣天氣23日、24日受颱風影響最劇烈，全台都有降雨機會。

氣象局觀測，烟花颱風今天凌晨2時形成，上午8時位置位於鵝鑾鼻東方1100公里海面上，烟目前以每小時7公里速度向北進行；近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局課長林秉煜表示，烟花將朝北轉西北方向移動，台灣天氣20日至22日受颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短陣雨，其他地方多雲到晴有午後雷陣雨，山區有局部大雨；颱風影響台灣最明顯時間點是24日至25日，全台各地都有短暫陣雨。

林秉煜說，目前台灣東方海面有烟花颱風，西南側則有低氣壓，低氣壓未來有逐漸增強趨勢，短期間內將增強朝廣東、廣西一帶移動，暫時不影響台灣天氣，但整體環流環境複雜，由於未來烟花持續向西移動，過程中要注意北邊太平洋高壓強度，若太平洋高壓增強，颱風21日至23日路徑也會稍微南偏。