台東關山慈濟醫院明起開三伏䀡門診

全國夏季炎熱，台東縣夏季飆上36度是常事，體感溫度更可能逼近40度，動輒汗如雨下，加上多數人宅在家少運動，身體防護能力也會下降。關山慈濟醫院中醫部推出「三伏貼」，利用溫和藥材貼在穴位改善體質、增強免疫力，明天起到至8月20日將開三伏貼門診。

關山慈濟醫院中醫師林芳竹說，平時體質偏虛寒的民眾最好利用夏季改善體質，可以事半功倍，如過敏體質鼻炎、皮膚癢疹、氣喘，或是心肺功能不足引發反覆感冒、心悸胸悶、腸胃虛弱、手腳冰冷、女性痛經、筋骨酸痛等症狀，都可舒緩。

林芳竹說，三伏貼常用的穴位多位在人體背部膀胱經上面，夏天毛細孔擴張更有效。夏季人體陽氣旺盛毛孔張開，在穴位貼調製的中藥丸，滲透性強、成效佳。

何姓患者說，原本她體力差，一年四季手腳冰冷，過去使用貼三伏貼，體質獲得明顯改善。