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德基水庫蓄水率45.1% 颱風若帶雨量到集水區有望破50%

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
德基水車水量每天緩慢上升中。圖／民眾提供
德基水車水量每天緩慢上升中。圖／民眾提供

今年第6號颱風「烟花」已形成，德基水庫水位今天1375.11公尺，庫容量8407萬噸，比昨天同時間8324萬噸增加約83萬噸，蓄水率達45.1%，大甲發電廠表示，因上游集水區少雨，水庫進流量愈來愈小，水庫平均每天緩慢上升，如果這次颱風能在集水區帶來雨量，蓄水率就有機會破50%。

德基水庫昨天早上7點的庫容量為8324萬噸，蓄水率44.7%；今天上午7點，升為8407萬噸，蓄水率45.1%，水庫水位為1375.11公尺，進流量的11cms。

大甲溪發電廠人員表示，德基水庫目前全力蓄水，水量每天緩慢上升，因山區雨水少，進流量愈來愈小，目前「烟花」颱風已形成，盼颱風能水庫帶來進帳。

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