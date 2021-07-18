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哈瓦那症候群再現？ 美駐維也納20名外交人員患腦部怪病

降低打疫苗副作用 中醫師建議事前可先用食療調整體質

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
許多人都希望打疫苗，但又畏懼打了疫苗卻引起副作用，中醫師陳勇利則認為，若能依照個人的體質事前以食補方式略做調整，則可有效的降低副作用帶來的影響，而能順利的接種，對抗疫情。圖／陳勇利提供
許多人都希望打疫苗，但又畏懼打了疫苗卻引起副作用，中醫師陳勇利則認為，若能依照個人的體質事前以食補方式略做調整，則可有效的降低副作用帶來的影響，而能順利的接種，對抗疫情。圖／陳勇利提供

為了對抗新冠肺炎，許多人都希望打疫苗，但又畏懼打了疫苗卻引起副作用，中醫師陳勇利則認為，若能依照個人的體質事前以食補方式略做調整，則可有效的降低副作用帶來的影響，而能順利的接種，對抗疫情。

陳勇利指出，以氣血兩虛的銀髮族而言，常見會有頭暈、疲倦、血壓低等症狀，就可以吃枸杞、紅棗，若身體溼熱有三高的民眾，平常血液循環不理想、火氣大，則建議多吃點菊花、蓮子。

若是平日喜吃冰冷食物的民眾，平常容易手腳冰冷、腹瀉，則可以吃山藥和乾薑；最後若是血瘀的人，平常少運動，容易胸悶、肢體麻木，可以多吃山藥和小茴香。

陳勇利說，這四種症状使用的食材，一般在藥房就買得到，即使是平日單純用來調整體質都很好，更何況是在打疫苗前。他也認為，平常多注意身體，有問題即跟中醫師請教，把體質調到最佳狀態，不僅對自己的健康好，也能勇敢接種疫苗，使全台的疫苗覆蓋率提高，就可以迎來加速解封的好時光。

中醫師陳勇利。圖／陳勇利提供
中醫師陳勇利。圖／陳勇利提供

疫苗 中醫 醫師

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