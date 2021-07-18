降低打疫苗副作用 中醫師建議事前可先用食療調整體質

為了對抗新冠肺炎，許多人都希望打疫苗，但又畏懼打了疫苗卻引起副作用，中醫師陳勇利則認為，若能依照個人的體質事前以食補方式略做調整，則可有效的降低副作用帶來的影響，而能順利的接種，對抗疫情。

陳勇利指出，以氣血兩虛的銀髮族而言，常見會有頭暈、疲倦、血壓低等症狀，就可以吃枸杞、紅棗，若身體溼熱有三高的民眾，平常血液循環不理想、火氣大，則建議多吃點菊花、蓮子。

若是平日喜吃冰冷食物的民眾，平常容易手腳冰冷、腹瀉，則可以吃山藥和乾薑；最後若是血瘀的人，平常少運動，容易胸悶、肢體麻木，可以多吃山藥和小茴香。