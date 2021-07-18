你也被「熱愛105℃的你」洗版了嗎？盤點10大爆紅抖音歌手

一聽就忘不了！

「抖音」APP靠著短影音特色、多樣內建濾鏡，讓用戶可以對嘴，只需要手機就能拍出各種華麗特效影片，在全球流行，國際版APP「TikTok」更在攻佔歐美、日本各大下載量排行。

其中「音樂」扮演重要角色，流行歌被擷取約15秒，在短時間內大量轉載，成為爆紅抖音歌，有的節奏鮮明被當成舞蹈模仿，有的則是旋律唯美，當作短影配樂，不管是哪種抖音歌，都是歌詞好記、旋律洗腦，在台灣YouTube上的相關歌單點擊非常可觀！也許你常聽到這些歌，但不一定知道原唱是誰，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來認識，前十大網路熱議「抖音歌手」！

image source：YouTube

NO. 10大籽

嗓音低沉又充滿魅力，大陸女歌手大籽，外型其實是個可愛小女孩，2021年初她演唱的《白月光與硃砂痣》不只歌詞有古典美，優柔旋律也被抖音網友當作「變裝」系列影片，發佈沒多久也攻上台灣KKbox榜單前三名，有網友認為這首歌是引自於作家張愛玲《白玫瑰與紅玫瑰》講述白月光跟硃砂痣都是得不到的愛，也有人覺得這首歌講得不只是情，更是年少時求而不得的憧憬，網路除了翻唱，小提琴、長笛、爵士鼓等版本也受到歡迎。

#《白月光與硃砂痣》洗腦歌詞

白月光在照耀

你才想起她的好

硃砂痣久難消

你是否能知道

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NO 9顏人中

聲線充滿磁性，唱起情歌來滿腔感情，顏人中這首單曲《晚安》講述感情世界裡，從曖昧到熱戀又走到分開，同樣的晚安卻已有不同意義，唱哭千萬網友，在抖音上爆紅的他，其實是正港台灣人，曾參加過《超級偶像》選秀節目，後來專心於學業，在演藝路上浮浮沈沈，從沒忘記對音樂的熱情，在抖音上翻唱受到關注，開始出個人單曲走紅，曾是體育班的他身材高大，顏值又高，迷倒無數少女，參加過許多中國歌唱節目，官方抖音有85萬粉絲。

#《晚安》洗腦歌詞

總是不能抵抗你信手的晚安

執迷與你忽遠忽近爛橋段

迂回一句晚安 多情人卻自找難堪

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NO.8張遠

張遠從湖南衛視《2007快樂男聲》第九名成績出道，外表氣質彬彬，屬於清秀型的他，也出演過陸劇、電影，在心碎情歌《嘉賓》唱出再見到愛過的人，已是不得不獻上祝福的婚禮場合，以嘉賓身份出席，讓網友淚喊「聽得懂是經歷， 聽不懂的是幸運」、「歌詞真的很虐心，帶入感太強」洗腦歌詞與旋律，曾在抖音掀起翻唱熱潮，張遠也有製作抖音合唱模板，讓網友們可以一起隔空跟張遠唱個過癮。

#《嘉賓》洗腦歌詞

今天你妝扮得格外美麗

這美也曾擁在懷裡

可惜這是你和他的婚禮

而我只是嘉賓

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NO.7艾辰

25歲的艾辰在大陸有多首作品，以網路歌手走紅，微博已擁有132萬人關注，低調的他不太露臉，以二次元形象登場較多，其中一曲《錯位時空》因為有高難度演唱技巧，特別引起台灣網友關注，還有YouTuber特別拍片分析，提及艾辰不只音域高，能進行複雜真假音轉換，又加入哭腔在尾音，難怪讓網友聽起來特別感傷，大讚「多人翻唱可都沒有唱的艾辰這種溫柔傷心」、「聽到這首歌就突然莫名有種心酸的感覺」。

#《錯位時空》洗腦歌詞

我吹過你吹過的晚風

是否看過同樣 風景

像擾亂時差留在錯位時空

終是空 是空

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NO.6黃霄雲

雖然藝名感覺很陽剛，但外表卻是個大眼萌妹子，聲音是走女神天籟路線，參加《中國好聲音》第四季開始受到關注，有人封她鐵肺蘿莉、超能少女，不只唱流行歌游刃有餘，畢業於音樂學院的她，在抖音上也分享很多她歌舞劇「聲樂」演唱片段，讓網友讚嘆黃霄雲既可唱美聲又能流行真的超強，她演唱的《星辰大海》講述不屈不饒的人生態度，給網友滿滿力量，女歌手蔡雨恩、張韶涵也在社群、節目上接連飆高音翻唱，改編成EDM版本引發話題。

#《星辰大海》洗腦歌詞

每當妳向我走來

告訴我星辰大海

會不會我們的愛

像星辰守護大海

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NO.5于文文

華裔加拿大女歌手于文文，單曲《體面》曾攻佔各大音樂排行榜，當時是電影《前任3：再見前任》插曲，好聽又好唱的旋律，洗腦程度超高，在疫情爆發前更是長期位居KTV熱唱榜單。

有一頭長髮的她氣質滿點，除了歌手身份，也曾在綜藝跟戲劇亮相，2020年也有發行過專輯，至今《體面》仍有各種remix版本，活躍於抖音的她也常常與粉絲互動，2021年她參與的陸劇《胭脂債》也正在播出中，試圖往全方面發展呢！

#《體面》洗腦歌詞

分手應該體面 誰都不要說抱歉

何來虧欠 我敢給就敢心碎

鏡頭前面是從前的我們

在喝彩 流著淚聲嘶力竭

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NO.4井朧

年僅24歲大陸男歌手，天生有精緻五官，從12歲就開始在音樂學校訓練，擁有紮實美聲基礎，在歌曲《丟了你》展現堅強唱功，開頭唱腔輕柔，副歌情感大爆發，唱到網友心坎裡，該曲替井朧創造許多人氣，讓他在參加男團選秀節目《創造營2021》中獲得許多粉絲支持，雖最終沒有成功出道，但是仍在抖音、音樂圈獲得名氣，熱衷於跟網友互動的他，在地下道蹲在路邊唱歌大秀「行走CD技巧」拍成抖音，讓粉絲大讚實力超強，另外他也常跟姊姊井迪合唱，姐弟倆人氣都頗高。

#《丟了你》洗腦歌詞

我總在每一個黑夜想你

嘲笑自己傻得可以

沒懂得珍惜

那麼輕易丟了你

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NO. 3阿冗

原是名普通上班族，靠著自學吉他開始自彈自唱，加上天生獨特菸酒嗓，火速在網路上走紅，有網友稱他是「寶藏男孩」、「神仙聲音」紛紛喊著要他快出道，單曲《你的答案》在抖音轉載破億，歌詞敘述在黑暗中仍不放棄的人，搭配阿冗激昂唱腔，讓網友聽了正能量滿點，因身體天生有缺陷的網友表示，原本備受歧視與異樣眼光，是這首歌讓他再次有勇氣，阿冗多首激勵歌曲，在2021年疫情肆虐之際，撫慰許多網友心靈。

#《你的答案》洗腦歌詞

黎明的那道光會越過黑暗

打破一切恐懼我能找到答案

哪怕要逆著光就驅散黑暗

丟棄所有的負擔 不再孤單

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NO.2阿肆

在各大藝人接力翻唱後，幾乎無人不知《熱愛105℃的你》吧！旋律甜、歌詞可愛，被網美們拿去搭配手勢舞，當作賣萌配樂，在各大社群洗版。

其實這首歌是原唱阿肆，替屈臣氏蒸餾水所創作的廣告曲，早在2 年前就已經問世，是近期才又從抖音爆紅到各大社群，有「炸雞少女」之稱的阿肆，先前一首《我在人民廣場吃炸雞》開始聲名大噪，聲線俏皮又帶帥氣，曾跟林宥嘉、郭采潔合唱過《致姍姍來遲的你》、《世界上的另一個我》廣受網友喜愛。



#《熱愛105℃的你》洗腦歌詞

Super idol的笑容都沒你的甜

八月正午的陽光都沒你耀眼熱

105 度的你滴滴清純的蒸餾水

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NO.1任然

聲線柔美微沙啞被封為「療癒系歌手」，唱起歌來充滿溫柔情懷，一開口就是故事，擅長抒情歌路線的任然，網友熱議歌曲中以《飛鳥和蟬》討論度最高，歌詞用往南走的飛鳥以及夏日結束就死亡的叫蟬做比喻，輕柔唱出再也無法回去的感情，火紅到連《動力火車》顏志琳、歌手蔡恩雨等名人都翻唱過，分別在YouTube創下數千萬點擊率，教唱歌的創作者嘎老師也拍片表示，這首很適合對高音不熟悉的人唱，難怪任然這首爆紅抖音曲傳唱度極高，在抖音上常也被當作創作短片配樂。

#《飛鳥和蟬》洗腦歌詞

你驕傲的飛遠 我棲息的夏天

聽不見的宣言 重複過很多年

北緯線的思念被季風吹遠

吹遠默念的側臉吹遠鳴唱的詩篇

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月13日至2021年7月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『抖音歌手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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