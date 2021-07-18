烟花颱風威脅提高 吳德榮：不能排除直接侵台機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，烟花颱風已形成，未來將增強至中度以上；大致朝台灣北部海面前進，紅框範圍代表預測路徑的不確定性仍很大，但不能排除直接侵台的機率。

吳德榮說，歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度，大致與路徑潛勢預測圖的大範圍紅框意涵類似，代表預測路徑有很大的不確定性，但直接侵台路徑數目較原模擬增多，顯示侵台機率略提高。模式將持續調整，應繼續密切觀察，其威脅已提高、絕不可小覷。

今、明兩天受季風低壓影響。他說，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風等，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。今天北部24至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。

他說，歐洲模式模擬顯示，周二、周三颱風外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍局部陣雨或雷雨。周四、周五颱風最接近，風、雨程度則視颱風與台灣相對距離而定，因無法排除直接侵襲的機率，儘早作好防颱準備。周六至27日季風低壓環流再度盤據東亞附近，西南季風通過台灣附近，需注意其有帶來大量降雨、伴隨劇烈天氣的潛勢，為容易致災的天氣型態，應密切觀察。