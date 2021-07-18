「烟花」半夜生成持續增強！將以中颱之姿影響台灣恐發警報

中央氣象局表示，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風，國際命名In-Fa（中文譯名：烟花)，預測路徑先朝北北西再轉往西北西方向移動，預計20日起逐漸接近台灣北部海面，氣象局將密切觀察對台灣影響程度，請注意氣象局發布最新颱風動態。

氣象局預報員林定宜表示，目前觀測烟花颱風會在20日至23日最接近台灣北部海面，未來路徑仍有不確定性，要在持續觀察，但不排除發布海上警報，陸上警報則要再觀察，這段時間最關鍵，且颱風強度還會持續增強，接近台灣時研判已是中度以上颱風。

氣象局觀測，烟花颱風以每小時15公里速度向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。