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烟花颱風周日上午前生成！最接近時間曝光 北台灣雨勢最猛

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烟花颱風明上午前生成！最接近時間曝 北台灣雨勢最猛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
烟花颱風下周二起接近台灣。圖／氣象局
烟花颱風下周二起接近台灣。圖／氣象局

位在菲律賓東方的熱帶性低氣壓仍未形成今年第6號颱風烟花。不過中央氣象局說，預計明天清晨到上午，會增強為颱風。預計下周二到周五最接近台灣，其中下周二、周三對北台灣影響最為明顯，北部、東北部留意陣雨或雷雨，其他地區也可能有降雨。不過具體路徑、強度還有影響程度還要觀察。

氣象局說，根據最新一報，該熱帶性低氣壓，晚間8時在鵝鑾鼻東方1280公里，朝西北向前進，尚未形成颱風，不過穩定增強中，預計明天清晨到上午就會形成颱風。

影響方面，氣象局說，過去三天南海到菲律賓東方海面轉大低壓帶環境，且有逐漸往北抬趨勢，下周一開始台灣在大低壓籠罩狀態下，環境不穩定，容易有降雨。

氣象局說，該熱帶性低氣壓目前在東側對流雲系發展區域，所處大氣跟海洋環境有利於發展，若生成，預估有可能來到中颱等級。至於是否發布海上、陸上颱風警報，氣象局說還要看強度決定。

氣象局說，若生成下周二預計持續以西北方向移動，也比較接近台灣北部海面，一直到周五熱帶系統會對附近天氣造成影響，各地降雨機會提高。其中，下周二、三北部、東北部轉為有陣雨跟雷雨天氣，其他地區上午多雲到晴，留意午後雷陣雨。下周二開始基隆北海岸、東半部、恆春半島馬祖有機會有長浪發生。

另外，針對有氣象專家示警，下周恐有雙颱，並產生藤原效應，南部雨水會非常嚴重。對此，氣象局說，目前都是在大低壓帶範圍，低壓帶東邊的確可能有另一個熱帶系統發展，但也是下周的事，而且各國模式預報都相當分歧，尚無法確定是否會有雙颱，影響也都還要觀察。

至於明後天天氣，氣象局說跟今天類似，仍以午後雷陣雨為主，中南部跟山區有局部大雨發生機率，各地氣溫都是偏熱，高溫32到35度，其中，雙北、桃園、花蓮有36度機會。

氣象局說，下周二起受到外圍環流接近台灣，北台灣高溫剩30到31度，其他地區沒有太大影響；低溫北台灣略降成25到26度，其他地區26到27度。

氣象局 颱風

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