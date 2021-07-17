高雄茂林禁入山惹議 今協商決議「微開放」

高雄市茂林區日前在風景區唯一出入口高132線設檢疫站，禁止遊客上山，引發在地業者不滿，茂林區公所今天上午和高雄市政府原民會、茂林國家風景區管理處等單位協商，確定開放高132線道，區內餐廳不開放內用，旅宿業者每家每天限量20人流量管制，遊客想入山須先訂房。

茂管處因應微解封，原預計本月13日起有條件管制開放包含新威、茂林、禮納里等3處遊客中心、新威森林公園、十八羅漢山服務區、涼山遊憩區、浦來溪頭社戰道、寶來親水公園及禮納里步道等景點，14日茂林區公所統一在入區檢疫站禁止遊客上山。

高雄市原民會表示，部落族人考量並擔心外來遊客群聚，可能導致疫情擴散，今天上午由公所與各單位、3位部落里長召開會議達成共識，原民會也將提供安心上工計畫人力，協助實施遊客進出口管制工作。

茂林區即日起開放高132線道及沿線4座公廁、公共停車場僅開放40%空間以管制人流、區內各景點暫不開放、區內餐廳依市府規定辦理不開放內用、旅宿業者配合每家每日20人流量管制，須提供名單給入區檢疫站人員比對，遊客僅能在經營範圍內活動，因此遊客上山只能到茂管處各開放景點旅遊。