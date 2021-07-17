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高雄凱旋青年夜市今晚復業 攤商：再苦也要撐
高雄微解封第一個周末到來，今晚也是凱旋青年夜市復業的日子，夜市攤商下午就先進場準備，入口處也備妥消毒門與實名制等防疫設備。迎接復業後的第一個營業日，顧客不到疫情前的4成，攤商說，「非常不滿意」，希望趕快恢復正常生活。
高雄凱旋路有三大市集，涵蓋凱旋青年觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場三大市集，總攤位數650攤，今晚由凱旋青年夜市打頭陣，率先恢復營業，前鎮警分局與市府經發局都派員到場巡視與稽查。
夜市入口設置實名制，還有消毒門幫民眾量體溫與消毒，營業攤商不多。夜市主委劉坤松說，因應防疫，管委會採分區、分時營業及復業攤位數降載三大措施，其中跳蚤市場原200攤降至100攤、凱旋青年100攤降為70攤、一德夜市100攤降載為70攤。
逛夜市的人潮不多，張姓攤商說，今晚生意不到疫情發生前的四成，營收數字讓他非常不滿意，這段時間都沒有收入，盼趕快恢復正常生活。
市府經發局指出，夜市已針對場內容留人數、出入口管制、人車動線、從業人員健康管理、攤位營業規範及顧客進場管理等內容提報應變計畫，持續嚴管避免夜市形成防疫破口。
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