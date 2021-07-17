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國民黨聯合自購疫苗計畫 張麗善：努力到最後一刻

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國民黨聯合4執政縣市委託合格藥商向政府申請自購疫苗計畫，雲林縣長張麗善（中）今天強調會努力爭取到最後一刻。記者陳苡葳／攝影
國民黨聯合4執政縣市委託合格藥商向政府申請自購疫苗計畫，雲林縣長張麗善（中）今天強調會努力爭取到最後一刻。記者陳苡葳／攝影

國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4縣市委託合格藥商，向政府申請自購500萬劑BNT疫苗計畫，不過台東、南投相繼傳出態度鬆動，雲林縣長張麗善今天強調會「努力到最後一刻」，仍希望自購BNT，下修縣內施打年齡至12歲，目前已與代理商簽約，簽約年限到2022年。

張麗善說，雲林縣獲配的疫苗，包括衛生局、衛生所是「打到一劑都不剩」，另為尊重合約醫療院所的專業判斷，需預留給造冊而尚未施打或專案對象等，目前使用率8成8，預留約占1成2，加總後幾近百分之百，涵蓋率約20%。

張麗善說，現在癥結點在於地方疫苗獲配數不足，因此無論再怎麼努力，目前涵蓋率已達頂，為提高涵蓋率，確有必要自購疫苗，也才能早日形成群體防護力。

「只要能為台灣盡一份心力，依然會拚命執行計畫」張麗善重申，縣府委託盛弘醫藥的計畫，現已進行至簽約階段，將請盛弘速將所有資料補齊送至食藥署審核，望中央協助促成。

張麗善說，雲林縣計畫自購100萬劑BNT疫苗，就是盼能把施打年齡下修至12到18歲，給青少年族群一份保護力，如果採購順利，也是在為中央政府分擔一份心，增加一份守護力。

張麗善表示，縣府與代理商簽署的合約年限到明年，疫苗採逐批到貨，她說，該計畫另一用意是提前向國際市場預約疫苗，隨時保有取得疫苗的空間，也是在未雨綢繆、超前部署，無論如何都會全力爭取自購。

疫苗 張麗善 衛生所

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