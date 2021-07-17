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嘉義市疫苗「全面開打」中央關切 醫：立意好跑太快

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市政府呼籲18歲以上民眾，可先至1922預約，再向嘉義市51家醫療院所登記接種餘劑。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府呼籲18歲以上民眾，可先至1922預約，再向嘉義市51家醫療院所登記接種餘劑。記者卜敏正／翻攝

嘉義市近期獲中央分配3萬劑AZ疫苗，預估疫苗有剩餘，昨宣布18歲以上有意施打AZ疫苗者「全面開打」，可就近到51間醫療院所登記。因此政策不須至1922系統預約，昨引來疾管署關切，市府今呼籲市民仍先到1922登記，也同時向醫療院所預約，只要有疫苗餘劑就可優先施打。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，疾管署昨晚來電重申，疫苗施打需符合規範對象及限制，嘉市也說明政策目的是加速疫苗施打、提升涵蓋率，期待早日解封，疾管署未加置喙。

對於嘉義市18歲以上「全面開打」，嘉市醫師公會理事長趙善楷直言，市府出發點是好的，是為了讓更多民眾打疫苗，但政策宣布「跑太快」，讓部分診所來不及因應，建議政策宣布前應該做好溝通，公會會向各醫療院所宣導，並配合提供施打服務。

嘉義市政府表示，中央本月15日撥配1萬2000劑AZ疫苗供第二波預約（第1到10類）民眾施打，市府積極與中央爭取，本月18日還有1萬8000劑AZ疫苗抵達嘉義市。

市府表示，因應中央將擴大開放接種族群，決定採用加速接種普及率政策，鼓勵18歲以上、尚未接種疫苗市民，先上中央1922預約平台登記意願，再向嘉義市的51家醫療院所，登記疫苗餘劑接種，若有餘劑，醫療院所屆時將盡速通知登記民眾前來接種疫苗。

AZ疫苗 嘉義 衛生局

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