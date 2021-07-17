影／微解封後首個週末 民眾到擎天崗享受大自然

中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。

陽明山國家公園，開放型步道及戶外休憩點，包含涼亭、休憩點開放，各據點的公共廁所也開放民眾使用，但流動廁所維持關閉；生態保護區及天溪園暫不開放。停車位在50輛小客車以上的停車場，包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場，將進行總量40％上限制管制。