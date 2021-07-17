快訊

2種飲料不利接種效果 若打新冠疫苗醫師不建議喝

單選莫德納跌破五成 第三輪登記14萬人重選AZ疫苗

影／微解封後首個週末 民眾到擎天崗享受大自然

攝影中心 / 記者林伯東／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青，享受大自然。記者林伯東／攝影

中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。

陽明山國家公園，開放型步道及戶外休憩點，包含涼亭、休憩點開放，各據點的公共廁所也開放民眾使用，但流動廁所維持關閉；生態保護區及天溪園暫不開放。停車位在50輛小客車以上的停車場，包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場，將進行總量40％上限制管制。

微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青看牛，享受大自然。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青看牛，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青看牛，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青看牛，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青看牛，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。陽明山國家公園停車位在50輛小客車以上的停車場，包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場，將進行總量40％上限制管制。許多車輛在停車場外排隊等待進場。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。陽明山國家公園停車位在50輛小客車以上的停車場，包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場，將進行總量40％上限制管制。許多車輛在停車場外排隊等待進場。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。微解封後首個週末，許多民眾上擎天崗踏青，享受大自然。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。陽明山國家公園停車位在50輛小客車以上的停車場，包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場，將進行總量40％上限制管制。記者林伯東／攝影
中央流行疫情指揮中心日前宣布，延長全國疫情3級警戒並宣布適度鬆綁部分措施，針對部分戶外景點也作適度鬆綁，有條件的微解封。陽明山國家公園停車位在50輛小客車以上的停車場，包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場，將進行總量40％上限制管制。記者林伯東／攝影

疫情 擎天崗

延伸閱讀

迎接微解封第1個假日 雲縣劍湖山、海邊人潮現蹤

微解封今天首次周休 台南各大景點依舊冷清遊客稀疏

影／悶壞了！微解封後首個假日 魚市湧入排隊人潮

微解封首週末 國道未見車潮

相關新聞

影／茶與咖啡利尿 若注射新冠疫苗醫師不建議飲用

彰化縣衛生局今天增設22處快打站，為上網到COVIN-19公費疫苗預約平台登記施打意願及預約注射的民眾接種，上午員林市與...

午後雷陣雨！ 7縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。氣象局說，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率...

影／烟花颱風最快今晚生成！強度恐逼中颱 這4天影響最大

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今天晚間生成今年第6號颱風烟花。中央氣象局說，目前看起來強度有機會來到中颱，是否侵...

烟花颱風最快今晚生成 專家估這兩天最接近台灣

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，隨著太平洋高壓北抬，低壓帶發展，台灣已經連續幾天都是午後有局部大雷雨的天氣型態，今明...

【菸屁股怎麼解／上】柯文哲一句話催出菸蒂分解計畫 環團也出招從源頭減害

台北市長柯文哲3年前參與街頭清潔活動時，發現台北市水溝內外的菸蒂多到撿不完，抱怨「要跟公賣局說，我們的菸屁股要可以分解才行。」這句抱怨促成民眾黨立委蔡壁如最近提案修法，要求衛福部應規定菸蒂須改為半年內可自然分解的材質。據了解，環保署也正研議菸品押金制可行性，要求每支菸附加押金，讓吸菸者自行回收，從源頭減少菸蒂的環境公害。

肌少成疾 中醫師徐琬瀅：可用握力、走路檢視肌少症

衛福部中醫科陳琬瀅醫師表示，隨著社會進步，產業轉型，人類的生活逐漸由勞動轉變為久站、久坐的型態，疾病的型態也由單純的發炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。