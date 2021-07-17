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肌少成疾 中醫師徐琬瀅：可用握力、走路檢視肌少症

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
要了解自己是不是罹患肌少症，可以求助專業醫師。圖／衛福部桃園醫院提供
要了解自己是不是罹患肌少症，可以求助專業醫師。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部中醫科陳琬瀅醫師表示，隨著社會進步，產業轉型，人類的生活逐漸由勞動轉變為久站、久坐的型態，疾病的型態也由單純的發炎損傷，開始混合了各種肌肉流失、僵硬等，輕則痠軟、疼痛，重則可能失能、影響代謝及內分泌。

陳琬瀅指出，一般肌少症的診斷是以雙能量Ｘ光或是生物阻抗分析儀測量，若是想要簡單地初步判斷，可以用握力、走路速度來看。若是男性握力小於26公斤，女性握力小於18公斤，表示上肢肌力或肌肉量不足；下肢肌力則以走行100公尺是否超過兩分鐘來判斷。

目前西醫在肌少症的方面主要以營養及運動訓練的方式，營養方面建議攝取富含蛋白質及維生素D的食物，如黃豆、花生、牛肉、鮭魚、鮪魚或是補充魚油等；另建議每天日曬15分鐘，並鼓勵多從事戶外活動，增加人體轉換維生素D。運動方面以阻力訓練為主，可使用阻力帶、啞鈴等輔助，若伴隨有體脂肪過高等現象，需同時加上有氧的運動，可以先從快走、爬樓梯等開始，再漸漸增加速度。

陳琬瀅說，以中醫的角度來看肌少症，多歸為虛勞、萎症的範疇，多數可使用升提益氣的藥物，但臨床仍須依據肌少症產生的原因，以及因肌少症造成的結果，分成虛症及虛實夾雜兩大類，並依據個人的體質狀況加減用藥及劑量，有相關需求，建議還是向專業中醫師諮詢開立中藥服用。

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