三級警戒後 兒少安置機構支出暴增 批1童1天補助50元杯水車薪

全台防疫三級警戒後，因停課不停學，兒少安置機構照顧人員工時及備援人力增加，機構經營管理成本也跟著提高，在支出暴增、捐款大減的情況下，安置機構已面臨生存危機。台灣全國兒少安置機構聯盟指出，近日衛福部發放每名安置兒少每月1500元的照顧加給，等於平均1天50元，無異是杯水車薪。呼籲政府正視兒少安置機構的需求與處境。

安置盟指出，許多兒少安置機構的主要收入來自於民眾來院捐款，如今因為疫情，民眾無法前來機構，導致部分安置機構捐款收入大受影響，包括高雄市慈德育幼院減少3成之多，雲林縣長愛家園育幼院更減少了4成8。

屏東縣飛夢林家園院長羅汶欣表示，透過超商機台的小額捐款，去年同期每月大約為10萬元，但自從發布三級警戒以來，6月份縮減到只有7000元，再加上停課後增加的人事成本約2成，結算薪資時幾乎發不出照顧人員的薪水，今年結算已虧損200萬元。南投縣陳綢兒少家園主任許瑜也說，今年1月疫情還未嚴重時，捐款額達110萬元，6月份則僅有40萬，相較過去每月的70到90萬少了約一半。

安置盟指出，衛福部的「家外安置兒少嚴重特殊傳染性肺炎防疫停課期間照顧加給補助作業規定」，以每月每童1500元，平均1天50元的補助打發，除是毫無成本根據的數字，更是杯水車薪。

安置盟建議，衛福部補助經費應以社家署生輔員補助最低薪資3萬4997元、時薪為199元計算，白天線上上課時間8小時，1名工作人員照顧4名兒少，平均每日每童需增加照顧人力費用398元(199(薪)*8(小時)/4(照顧人力比))，並應酌加加班費、勞健保、水電、飲食等增加費用，一個孩子一天單就人事費就多支出近400元。

對此，安置盟呼籲政府正視兒少安置機構的需求與處境，發起一人一信（ https://reurl.cc/dGpR3z ），告訴蔡英文總統「關心兒少安置機構的生存困境，不要犧牲安置兒少的生存權益！」對於疫情期間停課造成的加班與備援人力支出，政府應增加人力補助，而非僅提供照顧加給，更應確保疫情期間照顧服務完備、善盡照顧之責。