烟花颱風最快今晚生成！ 強度恐逼中颱 這4天影響最大

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今天晚間生成今年第6號颱風烟花。中央氣象局說，目前看起來強度有機會來到中颱，是否侵台還有不確定性。至於對台影響，下周二到下周五最接近影響台灣，其中下周二、三北部、東北部將轉為陣雨或雷雨天氣。

根據最新資料顯示，今天上午8時該熱帶性低氣壓中心位置在北緯20.6 度，東經133.8度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象預報員朱美霖表示，昨天晚間菲律賓東方海面大低壓帶中有熱帶性低氣壓形成。今天上午8時在鵝鑾鼻東方1350公里海面上，過去三天南海到菲律賓東方海面轉大低壓帶環境，今明兩天有逐漸往北抬趨勢，台灣附近天氣轉部穩定，下周一大低壓帶接近，台灣在大低壓籠罩狀態下，環境不穩定，容易有降雨。

朱美霖說，該熱帶性低氣壓位在東側對流雲系發展區域，所處大氣跟海洋環境有利於發展，未來一兩天有機會發展成輕度颱風，往西北、西北西前進方向，且有增強趨勢。下周二持續以西北西方向移動，也比較接近台灣北部海面，下周二到五熱帶系統會對附近天氣造成影響。

朱美霖說，今明兩天還未受到該熱帶性低氣壓或是颱風外圍環流影響，各地午後雷陣雨天氣型態為主。下周一逐漸接近，下周二到周五則會受到台灣外圍環流影響，降雨機率增高。下周二、三北部、東北部轉為有陣雨跟雷雨天氣，其他地區上午多雲到晴，留意午後雷陣雨。下周二開始基隆北海岸、東半部、恆春半島馬祖有機會有長浪發生。

朱美霖說，今天高溫部分，中午前後各地氣溫偏高，台北、新北有連續36度機會，宜花東靠近山區平地或是河谷也有36度以上機會。至於午後雷陣雨有稍微趨緩，但還是有容易有明顯雨勢。熱區在各地山區跟中南部近山區平地，慎防局部大雨，留意短延時強降雨，伴隨雷擊強震風。而且有可能下到比較晚，傍晚到晚上午後雷陣雨都還是會延續。

氣象預報員葉致均受訪時則說，未來可能發展到中颱，至於是否侵颱，因為颱風位置處於大低壓帶範圍，可能會跟其他低壓系統有交互作用，後期路徑有比較大的變化，還要觀察。