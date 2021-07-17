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變頻冷氣「吹8小時跟整天」哪個省電？台電給答案了

聯合新聞網 / 綜合報導
台電表示，變頻冷氣吹整天，還是 圖／ingimage
台電表示，變頻冷氣吹整天，還是 圖／ingimage

炎炎夏日，氣溫直線攀升，加上疫情關係，待在家裡的時間變多，這時會想開冷氣涼快一下，但是又怕開太久會收到「電費暴漲」帳單，讓人很矛盾，最近網友好奇變頻冷氣「吹8小時跟開整天」哪個電費比較省，台電也替大家解惑。

台電臉書粉絲團「電力粉絲團」15日發文，最近有網友在討論，變頻冷氣吹8小時跟吹整天哪個省，答案是「只吹8小時比較省」，用了多少度電，除了要看電器耗電量，也跟電器的使用時間有關，所以想省電，除了考慮電器耗不耗電外，「使用時間」長短也是關鍵。

台電也進一步指出，變頻冷氣比較省電，但還是要用電，因此開整天的用電量絕對比只吹8小時還多，所以如果長時間沒有吹冷氣的需求時，還是建議把冷氣關起來，能省電省荷包外，還能一起愛護地球。

網友看了解答也紛紛留言，「配電扇體感也很涼」、「冷氣的功能是製造『溫差』，但有溫差就會有流失，這無法避免，所以要一直維持冷度，就要一直耗能...」、「移動式冷氣調30度電費還好」、「換變頻的，只要不調太低，可以盡量吹，電費不多」、「配DC扇省更多」、「調成27-28度，會省電，因為壓縮機啟動的時間少了，送風的時間多了，前提是要能接受這種溫度」。

冷氣 夏天 電費

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