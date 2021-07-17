烟花颱風最快今晚生成 專家估這兩天最接近台灣

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，隨著太平洋高壓北抬，低壓帶發展，台灣已經連續幾天都是午後有局部大雷雨的天氣型態，今明兩天仍將維持這樣的情況。

他說，低壓帶影響下，大氣狀態較不穩定，上午大部分地方多雲到晴天氣，午後山區容易有熱對流發展，對流發展較旺盛，有機會局部性的大雷雨現象，尤其是中南部山區。下雨之前溫度偏高炎熱，外出除了攜帶雨具外，還要記得多補充水分預防中暑，同時也要做好防曬。

吳聖宇表示，目前在日本琉球東南方海面有一個熱帶性低氣壓形成，由於它所在的位置發展條件良好，強度有持續增強趨勢，預估最快在今天晚間就有機會增強為今年第6號颱風烟花。

他說，此颱風形成後將順著太平洋高壓邊緣向北轉西北到西北西的方向移動，目前的預報資料顯示大致將趨向琉球附近海面，並且有進入東海，繼續接近浙江沿岸的可能性，不過隨著太平洋高壓強度變化，未來移動路徑仍有調整的空間，也不排除比較接近台灣北部海面的可能性，等到今晚颱風形成，結構比較穩定之後，預報的情況才可望更為明確。

吳聖宇表示，雖然今晚到明天之間有颱風形成的機會，但是對台灣天氣要造成影響，可能要等到下周二左右才會開始，周末期間甚至到下周一對台灣天氣都還沒有影響性，而且颱風路徑的預測變化仍然很大，因此目前只需要持續留意最新的訊息，還不需要太過擔心。

他說，按照目前的預報路徑，將生成的烟花颱風可能在下周三、周四之間通過東海後趨向浙江，這兩天也將是颱風離台灣最接近的時間點，影響程度需要看它接近的程度而定，如果路徑比較南邊，靠近台灣北部海面，當然不能排除發布颱風警報的可能性，同時也將對北台灣帶來較明顯的降雨以及陣風，如果路徑較北邊，離台灣較遠，那麼影響的情況就會減輕，頂多是颱風外圍環流為北台灣帶來局部降雨的情況，變數很大。