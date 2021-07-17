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午後桃園以南強對流 「烟花」颱風最快今晚形成

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午後桃園以南強對流 「烟花」颱風最快今晚形成

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局的熱低壓路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站
中央氣象局的熱低壓路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，烟花颱風最快今晚形成，未來並將增強至中度以上；大致朝台灣東北方海面接近，路徑範圍有不確定性，包括直接侵襲台灣，或者離得很遠從琉球北方進入東海的可能性都存在。

他說，歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度，大致與路徑潛勢預測圖的範圍預報類似。分析路徑分歧的原因，主要是颱風受到季風低壓環流的導引，而季風低壓又受到太平洋高壓及北方氣團的消長所導引，使得颱風行徑較一般情況複雜許多，模式模擬若大幅度調整也是經常發生的，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。

吳德榮說，今天至下周一菲律賓東方、南海及台灣附近發展成季風低壓的型態。季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風等，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨。今天北部24至36度，中部23至35度，南部22至35度，東部22至36度。

他說，下周二至周四颱風外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍局部陣雨或雷雨；影響程度則視颱風與台灣相對距離而定，模式也在調整中、需再觀察。下周五起季風低壓環流挾帶大量水氣及西南氣流，再度主導東亞附近的天氣變化，對台灣而言又是多雨的型態，應密切觀察。

颱風 吳德榮

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