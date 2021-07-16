藝Fun劇場首周播映吸引3萬人次 雲門舞集本周接力

文化部「藝Fun劇場—精采上線」上周末首登場，播映6檔節目共累計近3萬人次觀看。文化部表示，藝Fun劇場作品線上播映時，獲得許多觀賞者即時留言鼓勵與喝采，再現團隊與觀眾「在藝起」的氛圍，也為表演場館重啟暖身。明後兩天則由朱宗慶打擊樂團、雲門舞集、台北木偶劇團等接力演出。

文化部表示，「藝Fun劇場—精采上線」由文化部與國家表演藝術中心三館共同推薦，攜手國內眾多表演藝術團隊，在為期近2個月的每週末，線上放映各類型表演藝術作品，共94個場次。本周末將推出朱宗慶打擊樂團-擊樂劇場《泥巴》、雲門舞集《流浪者之歌》、躍演音樂劇《飛過寬街的紙飛機》、臺北木偶劇團《白賊燈猴天借膽》、稻草人現代舞團《詭跡》、大開劇團《再說・再見》6部精采劇場作品。

文化部介紹，朱宗慶打擊樂團-擊樂劇場《泥巴》，由導演李小平及音樂創作洪千惠構築「家」的回憶，主角「泥巴」兒時在庄頭四處跑跳，長大後離鄉打拚，永遠在追尋內心深處「家」給予的溫暖與永恆。

雲門舞集《流浪者之歌》是編舞家林懷民經典舞作，由赫曼．赫塞根據佛傳故事改寫的同名小說出發，舞台上三頓半金黃稻穀傾盆驟落，伴隨喬治亞民歌，震懾人心；躍演音樂劇《飛過寬街的紙飛機》改編自台南安平延平街拓寬事件，各家族間面對是否拆街立場衝突，彼此針鋒相對，在家族衝突下，年輕人們又該如何延續青梅竹馬的情誼？

台北木偶劇團《白賊燈猴天借膽》則取材自李獻章《台灣民間文學集》中『年的緣起』，敘述蓬萊島居民舉行「謝冬尾」祭典時，遺漏了燈猴，燈猴怒向玉帝謊報百姓惡行，島上居民要如何化解這場災難？稻草人現代舞團《詭跡》取材自法國存在主義哲學家沙特作品《嘔吐》，展現真實與離奇荒謬人生的存在性；大開劇團《再說・再見》描述了真實人生的故事，藉由生命經歷，帶領你我學著如何好好說再見。

文化部表示，藝Fun劇場限時放映至8月29日，播映時間為每周六、日14：30及19：30，民眾可於「藝Fun劇場—精采上線」YouTube頻道或各表演團隊的YouTube頻道線上觀賞，詳細播映資訊可上網查詢http://www.artsfuntheater.com/