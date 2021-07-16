快訊

父母全是魔鬼教練！日媒曝福原愛「異於常人」成長背景

考生注意！ 指考公布試場 考前下午2至4時開放看考場

FAA指波音737艙壓開關恐失靈 華航：檢測皆正常

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航示意圖。圖／華航提供
華航示意圖。圖／華航提供

美國聯邦航空總署（FAA）昨天下令擁有波音（Boeing）737系列飛機的航空公司，全面檢查艙壓高度（cabin altitude pressure）開關，擔心可能會有失靈狀況。對此，中華航空說，目前已完成檢測皆為正常。

去年9月因有機師在測試時，發現三款不同機型的737飛機出現艙壓高度開關失效問題，從而引發此一安全檢查。FAA命令飛機營運業者必須重複測試相關操控開關，必要時就要更換。受到影響的737系列飛機，在美國註冊的有2502架，全球合計9315架。FAA也說，艙壓高度開關失靈可能導致座艙高度的警報系統無法啟動，該警報系統在飛機機艙高度超過3050公尺、氧氣到達危險低水準時，發出警報。飛機機艙的壓力設定，正常時設在等同或不超過2438公尺的高度。

根據FAA昨天的指令，艙壓高度開關測試必須在距離上次檢查的2000個飛行小時內，再度檢查測試。或是於指令生效的90天內進行檢測。

華航表示，在接獲通知後，已針對737-800機隊艙壓系統進行檢測，目前已完成檢測皆為正常。

華航 機師 波音

延伸閱讀

波音737艙壓偵測開關可能故障 華航檢測都正常

北市動物園侏儒河馬兄弟 赴美「成家立業」今平安抵達

搭飛機時如果乘客突然身亡？ 她憶述自身經驗

空巴與波音的停戰宣言：歐美「空中大戰」停火的中國因素？

相關新聞

國家公園有條件開放首週末 徐國勇：防疫仍不可鬆懈

適度鬆綁三級警戒措施的首個週末前夕，內政部長徐國勇提醒，目前國家公園有條件開放，但三級警戒尚未解除，防疫仍不可鬆懈，室內...

雨彈升級！ 13縣市豪雨、大雨特報 雲彰南防豪雨

中央氣象局針對13縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化縣、南投縣及雲林縣有...

營養師曝第二劑莫德納是「小魔王」 4小時後像被閃電打到

中央流行疫情指揮中心日前開放18歲以上的民眾意願登記打疫苗，民眾隨即蜂擁上網預約，足以可見國人對於疫苗的渴望。營養師高敏敏在臉書上PO文，分享自己接種第二劑莫德納疫苗後48小時內的感受，讓她直呼第二劑根本是「小魔王」。

花蓮連16震！最大規模4.7 最大震度4級

今天花蓮第十五起地震為上午7時55分，在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西偏南方3.5公里），發生芮氏規模3.1地震，地震深度5公里。花蓮縣3級、南投縣1級。

搞笑影片背後暗藏溫馨洋蔥 網紅技安用投資獲利置產打造新家

技安與家人感情融洽，平時就以惡整家人作為日常興趣，「在做YouTuber之前，就很喜歡惡整家人，他們的反應都滿好笑的，所以想要記錄下來，同時也可以分享歡樂給大家」。

看數字、看重要但不急的事！疫情深蹲才能跳更高

為什麼週一不是開盤點會議的好選擇，而隔離假期，竟然會是團隊建好接班人制度的黃金時機！兩位顧問有極為精闢的論述。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。