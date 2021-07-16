FAA指波音737艙壓開關恐失靈 華航：檢測皆正常

美國聯邦航空總署（FAA）昨天下令擁有波音（Boeing）737系列飛機的航空公司，全面檢查艙壓高度（cabin altitude pressure）開關，擔心可能會有失靈狀況。對此，中華航空說，目前已完成檢測皆為正常。

去年9月因有機師在測試時，發現三款不同機型的737飛機出現艙壓高度開關失效問題，從而引發此一安全檢查。FAA命令飛機營運業者必須重複測試相關操控開關，必要時就要更換。受到影響的737系列飛機，在美國註冊的有2502架，全球合計9315架。FAA也說，艙壓高度開關失靈可能導致座艙高度的警報系統無法啟動，該警報系統在飛機機艙高度超過3050公尺、氧氣到達危險低水準時，發出警報。飛機機艙的壓力設定，正常時設在等同或不超過2438公尺的高度。

根據FAA昨天的指令，艙壓高度開關測試必須在距離上次檢查的2000個飛行小時內，再度檢查測試。或是於指令生效的90天內進行檢測。

華航表示，在接獲通知後，已針對737-800機隊艙壓系統進行檢測，目前已完成檢測皆為正常。