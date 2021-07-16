布袋戲團快活不下去！ 台南業者連署陳請

三級防疫延長，廟宇配合中央政府防疫規定，限制廟口戶外演出。台南市議員陳怡珍今日接獲古都掌中劇團等多個團體陳情，希望市府在微解封指引考量下，能有條件開放小規模儀式性質的布袋戲演出，讓布袋戲團能夠活下去。

陳怡珍表示， 布袋戲團陳情，政府規定禁止演出是擔心廟口活動產生群聚，因此連同布袋戲、歌仔戲皆禁止演出，但布袋戲除藝文性質大型公演外，廟口都是小型錄音布袋戲，過程中以扮仙為主，與民眾看藝文活動屬性不同，為顧及眾多劇團生計，不應一昧封鎖，罔顧民生經濟。

陳怡珍說，袋戲團已發起連署組自救會，要求民政局在不違背政府防疫原則下，仍須顧慮民生，有限度開放廟口布袋戲先行配合神明聖誕扮仙演出，大型布袋戲及公演型態布袋戲則不在開放之列。

她說，台南市已超過60家袋戲團連署請願，希望中央地方協調，能體恤戲團經營的困境，有條件開放小規模儀式性質布袋戲演出。

文化局長葉澤山指出，文化部有針對室內藝文空間如演藝廳提出規範，目前無戶外版本措施，經文化團體反映，文化部正研議戶外藝文活動的防疫規範。

市長黃偉哲也指示文化局，針對藝文團體規畫紓困補助計畫，以及輔導藝文團體將演藝作品製成線上影片發布、拍攝布袋戲防疫影片等，在中央提出新的規範前，市府會盡力輔導協助。