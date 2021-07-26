說好的暑期旅遊泡湯﹖3M帶你線上熱血環島玩科學

對全台學生和家長來說，今年的暑假很不一樣，在疫情壟罩下，學生的暑期活動、營隊喊卡，即使微解封後，許多家庭為了安全起見，寧可不出遊，讓孩子宅在家過暑假，力拼九月能夠順利復課。還好，在網路和科技的協助下，在家也可以享受充實的暑假！美商3M台灣子公司推出「2021線上環島科技列車」，自6月28日起為期十周，要用有趣的科學實驗創造暑假新風潮，親子同樂共度史上最難忘的暑假！

▲美商3M台灣子公司推出「環島列車生活不思議」線上活動，要用有趣的科學實驗創造暑假新風潮。 圖／shutterstock

有鑑於世界上許多地區依然有缺乏科學教育資源的問題，3M長期致力於提供全球大量科學教育資源，期望能縮短城鄉差距，讓每個孩子都有機會開拓視野，從科學家的角度探索創新，發掘生活的科學。受到疫情影響，今年台灣學童皆採取遠距教學，數位設備建置較疫情前更齊全，因此3M推出2021線上環島玩科學闖關遊戲，要帶領參與者每週前進一站，一邊體驗台灣在地風情，一邊解密各式有趣的科學原理。

▲3M推出線上環島玩科學闖關遊戲，帶領學生一邊體驗台灣在地風情，一邊解密各式有趣的科學原理。 圖／3M 提供

目前活動已開跑，第一站台北101以美麗的跨年煙火為代表，遊戲中除了以活潑的動畫講解「分子相互作用」，也由3M科學家用影片帶領實作神奇的「液態煙火」，有參加者在家跟著影片實作後，表示：「這個好玩」、「不只小孩覺得好玩，大人也會很想試試看」、「玩中學，這樣的學習效果才深刻」、「好希望學校的自然課也用這種方式教！」

▲參與者在3M科學家的帶領下，在家自製神奇的「液態煙火」。 圖／3M 提供

環島列車第二站來到桃園機場，看著飛機在天上飛，是不是感覺輕鬆又自在﹖你知道又大又重的飛機為什麼能在空中飛行呢﹖3M科學家用乒乓球、吹風機，清楚又生動地解釋「白努利定律」科學原理，參加者還可用家裡現有的大紙張、膠帶，製作乒乓球發射器，從實驗中認識「白努利定律」，也了解其在按壓噴霧罐、虹吸式咖啡壺、汽車化油器引擎等生活各處的應用。

▲3M科學家示範有趣的乒乓球發射器實驗，孩子玩一整天也不會膩！ 圖／3M 提供

闖關成功後，參加者還可搶3M官方旗艦店折價券；於活動期間成功挑戰任四關遊戲，還可獲得3M科技好禮抽獎資格。此外，分享專屬連結、揪團邀請好友一起來挑戰，就有機會把3M智淨空氣清淨機帶回家！