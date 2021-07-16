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「大怒神」聯名餅乾來了！憑截角 六福村門票買一送一

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
出一張嘴就能征服「大怒神」！ 圖為六福村與華元聯名的餅乾。圖／六福村提供
出一張嘴就能征服「大怒神」！ 圖為六福村與華元聯名的餅乾。圖／六福村提供

出一張嘴就能征服「大怒神」？來自六福村與華元首度聯名的限量餅乾「Aircorn空氣玉米脆餅」，一張口就能把17層樓高自由落體G速度向下墜落的「大怒神」吃進肚子裡，不需要強心臟，只要用嘴巴就能征服。新品即起於全台逾千家全聯福利中心正式上架。

防疫期間也要來點玩樂好心情，此次大怒神與華元聯名，也是六福繼與國立歷史博物館合作「驚艷台灣精品咖啡」系列後的新作。

六福村首度與食品大廠合作，以園區內人氣設施「大怒神」推出聯名食品Aircorn空氣玉米脆餅，使用非基改玉米粉製成，獨特的空氣層餅體既輕盈、又有紮實爽脆的口感，合作限定推出兩種口味，分別為經典美式「酸辣莎莎醬風味」、花椒與辣椒激盪出的「激辛麻辣風味」。

全台限量16萬包的大怒神聯名空氣玉米脆餅，可於六福村及全台全聯門市購買，六福村行銷經理黃淑芳表示，只要收集2枚包裝截角，在暑假期間(即日起至8/31)現場購買六福村入園門票，即享現金100元折扣。另外，9/1~12/31期間周六、日及國定假日至六福村現場購票，憑2枚包裝截角，則有門票買一送一優惠。

微解封期間，六福村除採入園實名制、體溫量測、保持安全社交距離外，全園區也依防疫標準設置21個戶外用餐專區，以一桌椅一人使用為原則，提供超過上百個座席；另外也透過遊樂設施預約制，管控每次搭乘人流及間距，室內設施不開放，園區每日定時消毒4至8次，自主降載中央規範入園人流至10%，初期每日僅開放3千人。

六福村自主降載中央規範入園人流至10%，初期每日僅開放3千人。圖／六福村提供
六福村自主降載中央規範入園人流至10%，初期每日僅開放3千人。圖／六福村提供

社交距離 實名制 微解封

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