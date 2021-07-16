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COVID-19疫情趨緩 全台11處污水廠檢驗均陰性

中央社 / 台北16日電

國內日前COVID-19本土疫情嚴峻，疾管署也於6月初首度在全台2處污水廠驗出COVID-19病毒，但隨疫情緩解，截至7月初，全台11處污水廠檢驗結果都是陰性。

衛生福利部疾病管制署為配合世界衛生組織（WHO）推動的根除小兒麻痺病毒的環境監測調查計畫，且為防堵國際疫情威脅與國內疫苗預防接種政策的改變，自2012年7月起即建立環境監測系統，透過從污水處理系統收集而來的污水樣本，檢測群體中是否有來自未知病患的小兒麻痺病毒，用以評估環境中野生株及疫苗株小兒麻痺病毒的流通傳播。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，自去年1月起，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，於前揭計畫下加驗COVID-19病毒，環境監測調查作業的監測頻率為每月2次，將採集污水廠的污水樣本，濃縮後進行核酸檢驗。

疾管署持續監測採檢11處城市污水匯流的污水廠，目前僅於今年6月1日監測採檢2處驗出COVID-19陽性，截至7月初，所有監測點結果均陰性。指揮中心強調，未來將持續監測全台大都會共11間污水廠，並視疫情狀況調整環境污水病毒監測作業。

污水 疫情 COVID-19

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